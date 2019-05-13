【3日2夜】張曦雯泰國篇拍得特別靚　罕見細節位足證導演偏心？

張曦雯的賣點，點止得泳衣。（電視截圖）

周六晚（5月11日）播出張曦雯（Kelly）主持的《3日2夜》泰國篇第二集，看著她上山玩Zipline、落水潛入海底睇沉船人工珊瑚礁、再欣賞泰國象島的靚景、與象BB嬉戲，真的是一件賞心樂事。雖然，她的泳衣鏡頭真的是少之又少，兩集以來亦只出現了一次，著實令人有點失望，但這數集的賣點又點止張曦雯騷身材這麼膚淺呢？

以《3日2夜》這些高效、「快手拍完快手剪」的節目，有慢鏡鏡頭實在罕有。（電視截圖）

在處理色調上，也看得出不是「Hea」拍。（電視截圖）

高清靚相傳送門：

【3日2夜．多圖】重溫張曦雯「福利圖」 泰國象島篇絕密照預先睇

不知道大家有否發覺，這次拍攝取景，又或是鏡頭角度上，攝影師都處處盡顯心機。每個場景由數個角度拍攝，要剪輯而成。就以Kelly介紹住宿的酒店房間一段為例，就足足分別用了全身、半身特寫、由上至下、背影等，5個角度拍攝；第一集滑水環節，也用上了慢鏡頭特效；更不用說，製作組特別在每一小段場景之間，加插她用英文說出旅遊感受這部份，相比以往《3日2夜》其他集數，這種細節位頗為罕見，莫非製作組及導演偏心女神張曦雯？