【3日2夜】零網民討論都係缺點　蔣家旻其實係最被低估TVB女藝人

單看潘梓鋒、蔣家旻這對一男一女組合，真的吸引力不大...（截圖）

每逢星期六晚，都例必會打開電視機收看《3日2夜》，而作為一個標準的網民（又或是大家口中所說的宅男），又會慣性的上網（高登、連登、香討）睇留言以及討論一番。不過，今次的《3日2夜》沖繩篇卻一反常態，網上推Post人數只得「小貓三四隻」。一眾同事聽聞這三集是由潘梓鋒、蔣家旻一男一女組合，只拋下一句：「馬子妮有乜好睇。」（語氣是堅定，而非疑問句）就結束了這個話題。

《3日2夜》「福利」鏡頭總會有的，做Spa就是其中之一，原因之一就是要討好網民。（截圖）

蔣家旻擁有某些女藝人缺少的優點

平常心而論，蔣家旻又並非人們口中所說的「冇嘢好睇」。單就《3日2夜》而論，她的表現可算是超出預期：介紹旅遊景點時毫不做作而順暢；玩降落傘空中飛翔時的真情流露；玩水上橡皮艇時被拋落水也不面露笑容；參與製作黑糖體驗時的落力，這些都不是演技「扮Enjoy」，而是真正的享受投入才有的表現。雖然，她在節目中不夠搶眼 - 沒有張曦雯般的好身材，不夠主動 - 沒有江嘉敏的講稿般的豐富。但是，正因如此她在節目中擔任配角的位置，才能讓觀眾的注意力放在旅遊景點這個主角上。

《3日2夜》其中一個吸引觀眾之處，就是可以看到主持的真性情。（截圖）

最被低估的TVB女藝人 - 蔣家旻

現年29歲的蔣家旻在2007年經由藝員訓練班而入行，至今已有12年，參演過的電視劇少說都有4，50套。講條件，就連比她晚入行的黃心穎也能成為女主角（未播出的牛下女高音》）；講配套，在《愛·回家》飾演馬子妮早就已成功入屋；講演技，在神劇《天與地》中，飾演青年版葉梓恩（即余詩曼後生版）的她也交足了功課。很難想像，默默耕耘的她就連被網民討論的資格也沒有。

在節目開始前，出現了這麼一段廣告，原來蔣家旻在《天與地》飾演「後生版」余詩曼已經是9年前的事。（截圖）

玩得落力，才能令隔著熒光幕的觀眾也感受到當中的快樂。在這個層面上，蔣家旻攞足滿分！（截圖）

為上位而出位，其實並不等於「擦鞋」

以馮盈盈（FYY）、江嘉敏，又或是鄺潔楹（Judy）為例，FYY由參選一刻，就以真性情而大膽又帶少少甜的出位言論而成功上位；由港台過檔TVB的江嘉敏，亦能在短時間內站穩陣腳，她與劉穎鏇主持的土耳其篇更成為連登仔「推爆Post」；鄺潔楹自然不用多說，在《3日2夜》中溫泉中跳舞一幕後，被封上「仙氣女神」之名。可能蔣家旻偏屬於守舊老派，認為默默耕耘就有麝自然香，但在互聯網世代，所謂的「網民」觀眾群其實隨時比「淨係喺屋企睇電視嗰班師奶」更為重要。即是，打好份工之餘，亦需要照顧班網民，努力豐富個人社交平台，朝著「女神」定位而行，適時派放「福利」吸引網民也是一個不錯的選擇。



蔣家旻欠的，其實只是一個機會。

很多女藝人都怕落水，可能因為化妝都糊掉，會怕玩空中活動，因為怕吹散頭髮，上鏡唔靚，對蔣家旻來說就沒有這個煩惱。（截圖）