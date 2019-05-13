【PTU機動部隊】與老公吳岱融同劇演出　鍾淑慧趕不及修身感遺憾

網劇《PTU機動部隊》由林峯、蔡卓妍、方中信主演，除了三位主角，劇中陣容都不能忽視，今次更有譚耀文、吳岱融、張繼聰、林雪、溫碧霞、苑瓊丹、鍾淑慧、張錦程等有戲之人坐鎮。當中久未在螢幕示人的鍾淑慧，更鮮有地跟丈夫吳岱融同劇演出。鍾淑慧在劇中飾演方中信的女強人太太，兩人亦有不少對手戲。

對於首次跟方中信合作，鍾淑慧笑言今次是首次跟對方見面，能夠對戲感覺很榮幸。她透露因為多年沒有在港拍劇，鍾淑慧自言十分「飢渴」：「過往曾經有人邀請我拍劇，但當時仔仔喺新加坡當兵，感覺自己未行得開，狀態又未準備好，所以都推咗，不過推咗之後又有啲後悔。」提到今次拍攝可有遇上困難，她笑指唯一遺憾是趕不及修身，因為由答應拍攝到開工只得一個多月，所以狀態並非最好，亦覺得有點不好意思，笑言為了演出連服裝和飾物都出動私伙：「因為自己身形仲好大隻，擔心劇組安排嘅衫我着唔到，所以出動咗一篋衫。」

至於談到今次客串網劇可有問老公吳岱融意見，鍾淑慧即冧爆說：「佢知道我鍾意拍劇，只要我鍾意，佢一定會支持。」今次跟吳岱融在劇中演出，鍾慧淑指雖然同劇，但兩人未有同場及對手戲，不過今次都不會感到可惜：「冇同場都唔緊要，幾年前我哋喺大陸都有合作過一套電視劇，劇入面我哋仲飾演一對，當時一齊開工、收工，一齊食飯，感覺都幾溫馨。」問到可會全面復出拍劇，鍾淑慧直言「心郁郁」，但一切隨緣。