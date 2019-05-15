宇垣美里棄主播轉投娛樂圈　化身黑之魔女成最美Cosplayer

日本女藝人宇垣美里（宇垣アナ）於今年3月辭去日本電視台主播一職後，以自由身的身份投身日本藝能界，近日出席一個cosplay活動「acosta!」被觀眾發現她cosplay知名化妝品品牌「KATE」的原創漫畫角色「黑之魔女」。當日宇垣身穿一套性感黑色喱士裙亮相，還戴上一頂魔女帽，成為當日的全場焦點。而活動完結後，其「黑之魔女」的圖片更在網絡上瘋傳，更有不少網民稱她為「最美Cosplayer」。

由宇垣Cosplay嘅「黑之魔女」真係又可愛又性感：

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宇垣向來有鋪Cosplay癮

宇垣美里今年28歲，在「同志社大學」畢業後加入日本電視台TBS展開新聞主播的生涯。雖然宇垣擔任主播時名氣並不高，但憑著她可愛的樣貌亦已吸引了不少觀眾成為她的粉絲，亦出過相片集《風をたべる》。而其實宇垣一向是動漫迷，玩cosplay已不是首次。在2018年、她還是TBS主播的時間，她已曾經先後兩次在日晨間情報節目《SUNDAY JANPO》中以cosplay造型亮相，分別化身成《魔法少女小圓》中的主角《小圓》，以及《美少女戰士》中的月野兔。

到底cosplay咗嘅宇垣靚啲，定報新聞嘅宇垣靚啲：

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宇垣美里的其他生活照：