【婚姻合伙人】劇情偏老土但有驚喜　首集節奏明快輕鬆搞笑

由楊明、高海寧（高Ling）、黃德斌、湯洛雯等主演的《婚姻合伙人》，在昨晚（13日）9點半在翡翠台首播。劇集早在2017年已經完成拍攝，但一直播映無期，不過因為要頂替「安心事件」主角黃心穎主演的《堅離地愛堅離地》，才被安排播出。雖然可能有人對「倉底貨」不抱期望，但新劇首集播出後，成功吸引到不少觀眾關注！

由楊明、高海寧擔正做主角的《婚姻合伙人》在昨晚（13日）首播。（劇照）

新劇一開始由楊明Solo介紹故事背景，短短幾分鐘已經交代清楚。（電視截圖）

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《婚姻合伙人》首集劇情講述千秋置業行政總裁郎朝勇（楊明飾）包下雙層巴士，出招招攬客人買樓，各地產代理在商場爭客，更大打出手，朝勇見狀竟加入戰團……在劇集一開始由楊明以第一視角講述2008年至2011年間香港樓市起伏，短短幾分鐘已經交代清楚，節奏明快。而且楊明也表現得很活潑風趣，與他在《鐵探》中飾演Matt Sir的感覺完全不同。楊明為了鼓勵職員士氣成功開單，由動員演講，到落場大打出手，這一幕都相當刺激。

為咗爭生意甚至大打出手！（電視截圖）

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在《鐵探》中飾演Matt Sir的楊明，因為背負住哥哥（洪永城飾）慘死的陰影，一直保持冷靜沉著的性格。但在《婚》中，他不但表現出原本做裝修師傅的朝勇「麻甩」的一面，尤其是在紋身那一段非常豁出去！楊明翹起屁股，又「扭身扭勢」，都是為了同高海寧展示「Kimchi」字樣的紋身，相當有喜感。近年楊明多數飾演又Cool又型的角色，表情變化不大，甚至被批「木口木面」，但這次的角色生動有趣，觀眾可以見到他的另一面。

朝勇（楊明飾）仲在腰部紋身，諗住向Kimchi（高海寧飾）表白！（電視截圖）

飾演地產經紀的高Ling被客人抽水，找來楊明假扮男朋友。（電視截圖）

而高Ling為了爭上位賺錢出盡奇招，她在劇中拉攏楊明合作經營劏房生意，兩人更成為最佳拍檔，火花十足。其實高Ling在《不懂撒嬌的女人》及《BB來了》的演出都廣受好評，演繹出女性獨當一面的感覺，這次她在新劇中的角色也是「女強人」。再看配角包括林淑儀（Gigi姐）、林秀怡、陸永等也有發揮，雖然論演員陣容，《婚》的卡士不及《鐵探》，但勝在演員偏年輕，有新鮮感。

兩人合作經營劏房生意，成為最佳拍檔。（電視截圖）

新劇仲有林秀怡。（電視截圖）

TVB最近播出的劇集大多題材嚴肅，感覺沉重，充滿攻心及權鬥的情節，已經有一段時間沒有播出《婚姻合伙人》這類輕鬆搞笑的小品劇。近年TVB積極發展內地市場，大大增加了合拍劇的出現，但對於本地觀眾來說，港味小品反而更能牽動人心。正如收視節節上升的處境劇《愛‧回家之開心速遞》，一直深受歡迎，除了因為能夠帶給觀眾歡樂之外，也是因為它貼近香港人的日常生活，劇情寫實又有趣味。新劇以地產為故事背景，不多不少也反映了香港社會狀況，就好像2015年播出的《樓奴》，同樣講述香港高樓價問題，反應也不俗。

女人唔貪靚就會醜，唔貪錢就難追？（電視截圖）

不過始終《婚》早在兩年前已經拍完，但如今才重見天日。作為一套時裝劇，隔了一段時間才播出難免會影響觀感，無論是佈景、服裝、鏡頭等看來都似乎有點脫離現實，但好在首集節奏明快，而且在加插回憶片段時，TVB這次明顯處理得要好很多，直接向觀眾表明是2011年還是現在的片段，形成鮮明的對比，避免觀眾混淆。至於角色之間的感情戲，《婚》也透過不同情節慢慢呈現，更容易令觀眾投入。

楊明最後點追到高Ling？（電視截圖）

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