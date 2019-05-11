【婚姻合伙人】楊明角色只看一個女人　高海寧：唔介意搵咁嘅男人

楊明與高海寧（高Ling）今日（11日）以主角身份出席《婚姻合伙人》宣傳活動，高海寧飾演的貝競枝因為遭父親拋棄，導致她愛錢如命；楊明飾演的郎朝勇則對貝競枝一見鍾情，於是為了她而發奮圖強，二人於是合作做地產。貝競枝的人生只有錢、而郎朝勇的人生只看著貝競枝，但高海寧和楊明的觀點都與角色不同，楊明說：「我自己去睇呢個角色都覺得係咪傻㗎！」高海寧則說：「現實中我會重情多啲，但我唔介意搵個郎朝勇咁嘅男人！完全係絕世好男人、超級大暖男，好難遇到咁嘅男仔。」

楊明與高海寧二人分別穿著西裝及婚紗出席宣傳活動，十足婚禮現場般。（陳志嵐攝）

《婚姻合伙人》2017年4月就已經拍攝完畢，時隔兩年幾經波折才面世，高Ling認為好事多磨；楊明就認為劇集沒什麼時效性：「其實我哋都好期待套戲出，有個好得意嘅感覺會帶畀大家；我都拍咗二十年戲、又睇咗三十幾年戲，我覺得呢套戲會帶畀觀眾唔同感覺。」高Ling又言：「我覺得自己呢套最入戲，唔可以100%話自己做得好好，但我拍嗰下當下嘅感受好真。」楊明與高海寧都是第一次擔正當男女主角，二人都異口同聲說甚是緊張，楊明說：「每一次開頭要進入角色都係比較慢，所以第一個禮拜比較緊張。」高Ling說：「拍嗰時好緊張，因為我係第一次咁重戲份，劇集個拍攝節奏又好快，所以嗰陣唔知自己做成點就好冇安全感。」

楊明與高海寧透露二人在拍攝之前沒有對過戲，可見二人之間甚有默契。（陳志嵐攝）

楊明與高海寧繼《單戀雙城》（2014）後再次合作，但二人當時一起拍攝的戲份很少，所以關係不算熟絡，甚至有點生疏，連導演都說：「你兩個角色應該好有默契，但點解你兩個一啲都唔熟？」因為導演這句話，令高海寧完全放開自己：「之後就好快入咗角色，後尾個階段我要成日喊，我一望到佢（楊明）就喊，唔需要培養情緒、記對白，由裡面出晒嚟。」二人後來越拍越有默契，又互戴高帽，楊明說：「有時自己喺屋企諗到天花龍鳳都冇用，要去到現場、對手俾啲咩你，對手好就可以好快埋牙。」高Ling說：「楊明做得好好，所以帶到我入戲。」

楊明透露活動中的婚禮儀式環節令他緊張，但暫時還是以工作為重。（陳志嵐攝）