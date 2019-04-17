黃心穎拖累張振朗　《堅離地愛堅離地》抽起改播《婚姻合伙人》

許志安同黃心穎昨日（16日）被曝光於的士內偷食片段，男方率先開記招認錯，現場痛哭致歉，宣布暫停工作；而黃心穎本人至今仍未有任何回應，只透過樂易玲以表悔意。

黃心穎的出格行為無疑自毀前程，形象插水，一時間所有工作全面叫停，所有有份參演劇集全部抽起，真是「一個累全家」。

原本接檔《鐵探》播出的劇集《堅離地愛堅離地》亦難以倖免，劇中男、女主角張振朗、龔嘉欣以及一班演員包括陳智燊、劉佩玥、丁子朗等無一不受牽連。而不少網友擔心黃心穎有份參演的《法證先鋒4》能否照原計劃播出，紛紛表示不想因為她導致劇集有大量刪減甚至沒得播：「真係肉徹一眾演員的辛苦付出，累人累物！」

黃心穎連累張振朗、龔嘉欣主演的《堅離地愛堅離地》被抽起。（劇集海報）

隨着《堅離地愛堅離地》被抽起，無綫宣布改由楊明、高海寧主演的《婚姻合伙人》頂替，同劇演員包括湯洛雯、陸永、黃德斌等。該劇是楊明及高海寧首次擔任第一男女主角，楊明與陸永在劇中飾演孿生兄弟，高海寧則飾演地產經紀，因從小被爸爸遺棄，所以獨來獨往，而且重視金錢，有別於她以往角色。

由潘嘉德監製的《婚姻合伙人》，其實早於2017年4月已經完成拍攝，放在倉底足足兩年才播出，據了解因為楊明仍然身在哥倫比亞拍攝新節目《打工仔捱世界III》，要去到5月3日才返港，所以一切宣傳活動仍未落實。

【婚姻合伙人】楊明曾犯醉駕刑毀 捱18年終坐正：錯失好多機會！

由楊明、高海寧主演的《婚姻合伙人》將接檔《鐵探》。（IG圖片）