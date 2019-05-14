SUPER JUNIOR-D&E相隔4年舉行香港演唱會　拍片宣傳狂爆爛gag

韓國天團SUPER JUNIOR小分隊SUPER JUNIOR-D&E將於6月29日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行「SUPER JUNIOR-D&E CONCERT [THE D&E] in HONG KONG」。今次是SUPER JUNIOR-D&E繼2015年之後，再度在香港舉行演唱會，所以兩位成員銀赫和東海特意拍片宣傳，不過內容令一眾E.L.F.（SUPER JUNIOR粉絲）哭笑不得。

Super Junior-D&E將於下月來港舉行香港演唱會。

銀赫大讚今次演唱會表演內容非常精彩，東海其後附和：「不是開玩笑，除了會有煙花出來，等下又會有別的出來！騎著電單車飛來飛去！」銀赫更用別開生面的形式說明演出地點：「雖然博覽館有好幾個展館，但我們不是在 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9，而是在 Hall 10。」實行用「爛gag」宣傳演唱會，突顯Super Junior的幽默風格。

東海和銀赫拍片宣傳，內容相當搞笑抵死。（Super Junior-D&E宣傳片截圖）

中銀信用卡客戶可於5月20日至24日優先訂購SUPER JUNIOR-D&E演唱會香港場門票，並於5月29日上午10時起透過快達票售票網公開發售，開售首日不設售票處發售。

Super Junior-D&E相隔4年再次舉行香港演出，相信粉絲已經急不及待撲飛。

SUPER JUNIOR-D&E演唱會相片

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SUPER JUNIOR-D&E演唱會宣傳片