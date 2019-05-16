【What/If】奧斯卡影后首拍劇　雲妮絲惠嘉演冷血企業家

奧斯卡影后雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）好戲就不用多說，她憑電影《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary）中的甜美鄰家女孩形象而為人熟悉，今次她在Netflix的全新原創驚悚劇《What/ If》（中譯：《如/果》）中挑戰極限，飾演一個為求目的不擇手段的神秘冷血女企業家，以令人無法想像的豐厚報償引誘一對軟囊羞澀的夫婦做一場無法揣測後果的交易！

今次有影后級人馬坐鎮，相信吸引到不少劇迷追看。（劇集海報）

今次是Renée Zellweger從影近30年來，首次演出電視劇。《What/If》是一部充滿人性道德掙扎及驚悚謎團，讓觀眾看到影后的精湛演技。在預告片中，Renée慢慢說出跟魔鬼交換靈魂的交易：「如果畀你隨心所欲獲得任何嘢、任何人，你願意付出幾多代價？」懸疑劇情加上影后坐鎮，感覺就跟《安眠書店》（You）一樣，劇集未正式開播就已經引起劇迷的注意。而劇中擔任製片人的Robert Zemeckis亦大有來頭，他曾執導多套獲獎電影，包括《阿甘正傳》、《回到未來》及《‎超時空接觸》。

另外，劇中的中心思想就是想提出當人做了不恰當的選擇後，會令他的人生產生怎樣的變化，Robert Zemeckis直言新劇比《吸血新世紀》系列更性感的作品：「當中充滿道德議題，仲要你小心翼翼，唔好將自己嘅靈魂賣畀一個外表大方得體，一身華麗嘅女人！但試問，有邊個唔想將自己靈魂出賣畀Renée Zellweger呢？」

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