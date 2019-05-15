【婚姻合伙人】張嘉兒產後4個月極速修身　拍劇時好掛住個女

TVB新劇《婚姻合伙人》最近在翡翠台熱播，除了兩位主角楊明及高海寧之外，劇中不少配角都相當搶鏡。在昨晚（14日）播出的最新一集中，飾演楊明舅姨Cat姐的張嘉兒，不滿Demo王（古明華飾）只為個人夢想不理3個仔。雖然Cat表面上處處針對Demo王，經常對他惡言相向，但實際上就好愛錫3個姨甥仔，不少網民都大讚嘉兒的演出與以往不同，將角色心軟和兇惡的一面都完美演繹，演技大有進步！

張嘉兒在新劇中飾演楊明的舅姨Cat，不少網民都大讚她今次的角色有發揮。（電視截圖）

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嘉兒在2007年參選香港小姐擊敗同屆熱門王君馨、何傲兒等，爆冷奪得冠軍，更因為包包面被外界封為「闊面港姐」，受到網民抨擊，指她是「史上最差的港姐」。雖然嘉兒入行多年來發展平平，但愛情方面就好幸福，2015年與金融才俊Nathan結婚，翌年誕下大女Leora，今個月初再誕下細女Hannah，一家四口幸福美滿。目前在坐月的嘉兒今日（15日）凌晨在IG Post了一張餵母乳的照片，透露BB近況，大女也有幫手照顧妹妹，而自己就趁着空檔重溫自己的演出：「今晚呢個時候佢哋已經瞓緊覺，我就睇《婚姻合伙人》。大家可以留意下，有我份㗎。」

嘉兒2015年與圈外男友結婚。（IG/@misskayicheung）

嘉兒在今個月7號誕下二女，今日（15日）更在IG Post了一張餵哺母乳的相片。（IG/@misskayicheung）

新劇在2017年初開拍，所以其實嘉兒在拍攝時只是剛生完不久，她在接受《香港01》訪問時也表示拍劇過程不容易：「我都有睇返呀，我覺得自己做得都OK嘅，但仲有好多好多進步空間。嗰陣囡囡得4個月，所以其實好難兼顧，因為我頭6個月都係全母乳，我最有印象就係成日要喺公司泵奶。同埋好掛住囡囡，望住個電話睇住個女，有時佢喊我就心諗好想快啲收工返屋企陪佢，所以嗰陣真係比較難。最記得有一場戲係高Ling餵奶，搞到我仲掛住個女，佢喺度餵奶嘅時候我又餵唔到畀自己囡囡，所以嗰陣拍劇都好掛住囡囡。（點解咁快拍返劇？）嗰陣時諗住自己應付到，因為已經過咗3個月，自己坐月又坐得好，覺得自己都好精神。」

嘉兒在2016年9月誕下大女，產後4個月就投入拍攝《婚姻合伙人》。（IG/@misskayicheung）

嘉兒同高Ling在劇中針鋒相對，但私底下好friend。（IG/@misskayicheung）

嘉兒在劇中多數以OL Look出場，穿上短裙及高跟鞋展現優雅一面，完全看不出她只是剛生完4個月：「而家睇返套劇，嗰陣都算係修身成功，希望今次都係。其實我係有Keep住游水，所以唔算肥得好多，都有Toning（塑形運動）啲肉都唔會太鬆，而且我生完三四個月就有做返運動，飲食方面都係食高營養嘅嘢。」

嘉兒在劇中的OL Look獲網民大讚！（劇照）

嘉兒大住肚都有Keep住做運動。（IG/@misskayicheung）

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要同時兼顧媽咪同演員的身份的確不容易，嘉兒在拍完《婚》之後也沒再拍劇，做全職媽媽：「嗰套之後冇拍過任何劇集，都有少少掛住個感覺，都幾開心嘅。但因為我好多時間都唔喺香港，我成日暑假都會返溫哥華三四個月，所以啲期難就啲，同埋之後又有咗BB喇。（有冇諗過再拍返劇？）都想㗎，不過今次隔半年先，因為上次隔咗4個月有啲趕，尤其是我全母乳，要成日離開BB其實冇咁好，咁6個月佢開始食固體就會好啲，不過都要睇下公司會唔會再搵我啦。」嘉兒透露最近在籌備出一本關於餵哺母乳的書，希望可以在7月書展推出：「我都支持餵哺母乳，希望可以透過呢啲相令香港嘅女士唔會覺得太尷尬，大家見到女士餵母乳時都唔會有歧視嘅目光啦。」

嘉兒在月初誕下二女，現在坐月調理身體。（IG/@misskayicheung）

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