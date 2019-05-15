TVB「御用肥仔」易智遠自爆前女友為他墮胎：我沒告訴過人

TVB藝人易智遠（Tony）一直擔當跑龍套的角色，而早前在接受《香港01》訪問時，透露自己為追夢愧對父母，出身後經常沒支付家用，更試過欠下13、14萬左右的卡數，要下跪喊父母。雖然在演藝圈很辛苦，甚至曾要在尖沙嘴做代客泊車維持生計，幸得發哥一句︰「肥仔，如果你鍾意呢行，繼續努力啲，唔好放棄。」所以繼續堅持。

易智遠為演戲真係犧牲唔少。(資料圖片)

近日，易智遠在台灣接受《聯合新聞網》的訪問時，指自己曾經有過一件相當遺憾的事，就是在十多年前有女友曾為他墮胎，當時因為自己的經濟條件沒辦法養小朋友，女友知道他不想要這個孩子，所以便去墮胎。易智遠為此事後悔莫及，亦說自己在香港沒有向人提過此事，並奉勸年青人若不想要孩子便做好避孕措施。

佢喺TVB仲拍緊唔少劇集。（微博＠易智遠）

除了這件事，易智遠亦表示自己桃花運相當強，雖然外形是一個小胖子，但卻試過擁有內衣模特兒、藝人、明星級靚女等的女朋友，對於至今仍然是單身，他表示因為自己收入不穩定，沒車沒樓便不敢許下結婚的承諾，就這樣錯失了不少戀情。《香港01》就此事以電話向易智遠查詢，暫時未有回覆，而據悉他明天會舉行記者會交代事件。

估唔到佢桃花運咁強喎。（資料圖片）

以下係易智遠嘅靚仔相！

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「御用肥仔」易智遠為自己解話 爆前女友墜胎竟然因為張孝全