「御用肥仔」易智遠為自己解話　爆前女友墮胎竟然因為張孝全

日前，TVB「御用肥仔」易智遠在台灣接受當地傳媒訪問時，自爆曾經有女朋友為他墮胎，事件驚動香港傳媒，立即作出跟進，不少網民指他借此事上位。今日，易智遠公開邀請傳媒，為此事仍出交代，並多次表示不好意思，為自己衝口而出的言論負責。

易智遠今日開記者會交代事件。(陳順禎攝)

易智遠在接受《香港01》訪問時表示自己並不是刻意將這件事講出來，更雙手合什表示道歉，他說：「主要嗰日做訪問都已經去到尾聲時間，當時位記者就問啲感情問題，有冇小朋友，結咗婚未。傾傾吓，咁啱嗰陣有單case爆咗出嚟係張孝全事件，原來大家都唔知佢結咗婚仲有小朋友，當時我就有少少有感而發，其實我曾經都有個女朋友落咗小朋友。第二日出嚟報，做咗個標題，其實香港訪問我一路都冇提呢件事，因為我自己都好唔開心，好內疚，因為真係做錯咗，畢竟係一個小生命，我扼殺咗佢。其實我唔係刻意講出嚟，聽到人講易智遠講返呢件事出嚟炒作，其實我完全冇呢個心。」

易智遠雙手合什表示抱歉。(陳順禎攝)

雖然自己未必真心用來炒作，但卻難以阻止別人的想法，而且更傷害了當時另一位當事人—前女友。「我真係想同大家講聲唔好意思，雖然我自己入咗行廿幾年，但面對傳媒機會比較少，冇呢個經驗，我覺得自己係衝口而出講出嚟，其實係唔應該講，就算對自己同嗰位女朋友都唔公平。但冇辦法，已經講咗出嚟，我都會面對，同大家有交代。佢而家好幸福已經好幸福，其實我都冇諗到傳媒咁關心，我一直都冇同佢聯絡，如果新聞出咗街佢搵我，我都會交代返，因為我都覺得唔好意思，將兩個私事講出嚟，我都要同佢講聲對唔住。」希望他將來講說話小心點吧。