【她的私生活】朴敏英被揭私隱好火滾　金材昱極速氹掂女友

世界上激嬲女友的理由不止十萬個，但有效能令女友平復心情的方法實在少之又少，除了甜言蜜語、送花、送禮物、炮製驚喜之外，還有甚麼妙招能讓女友不再發火，繼而笑逐顏開呢？韓國tvN電視劇《她的私生活》昨晚播出的第11集，金材昱（飾演Ryan Gold）就教各位男觀眾四式絕技，親身示範如何成功氹掂女友朴敏英（飾演成德美）。

朴敏英得悉金材昱匿名加入經營粉絲網站，氣得當場暴打男友。（《她的私生活》截圖）

1. 深情擁抱

朴敏英之所以發火，因為金材昱自爆匿名加入朴敏英經營的粉絲網站，朴敏英有感私隱暴露，於是當場追打金材昱。金材昱見狀，惟有立刻緊緊抱住朴敏英。對方雖然仍有點氣憤，不過已經消下不少怒火。

金材昱眼見朴敏英發火，於是先抱實女友。（《她的私生活》截圖）

2. 溫柔對視

金材昱解釋自己希望多了解朴敏英，所以才加入該粉絲網站，並希望成為朴敏英的粉絲，對方卻表示當粉絲要和偶像保持距離，於是金材昱放開朴敏英，用深邃眼眸凝視女友，令朴敏英開始臉紅耳赤。

被金材昱凝，誰都抵擋不了（《她的私生活》截圖）

3. 解除鈕扣

別以為金材昱純粹凝視着朴敏英，其實他還使出「詭計」，就是突然解開鈕扣，展露結實的胸膛誘惑朴敏英，雖然被問到為何解開鈕扣，金材昱漫不經心表示：「因為覺得熱啊。」但朴敏英已經怒火全消，深深陷入金材昱的魅力當中。

金材昱還要解開衫鈕！（《她的私生活》截圖）

4. 脫下手錶

解除衫鈕後，金材昱還脫下手錶，又以不經意的態度說：「（脫下手錶）因為手腕疼。」不過當時彌漫着準備親熱的浪漫氣氛，所以脫手錶一舉無疑是引朴敏英上釣，和金材昱好好親熱一番。

除手錶一幕本來平平無奇，但在劇中卻非常曖昧（《她的私生活》截圖）

最終，朴敏英按捺不住，主動親吻金材昱，可見金材昱的「冧女四式」非常成功。不過，朴敏英雖然有點生氣，但不是大發雷霆狀態，如果女友非常憤怒的話，各位男士就要再多花心思氹女友了。

最終朴敏英主動上釣，親吻金材昱（《她的私生活》截圖）

逐格睇《她的私生活》氹女友絕招