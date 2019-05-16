【黑鏡】第5季演員陣容超強　有「飛隼」大戰「黑蝠鱝」

深受劇迷歡迎的Netflix原創烏托邦科幻劇集《黑鏡》（Black Mirror），過去四季每集都是關於現實社會的真實寫照，除了帶出科技帶來的問題，看畢後必定會為觀眾帶來反思。自去年年底推出的互動電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch），引起劇迷的熱烈討論，等了這麼久，Netflix終於宣布第五季共3集，即將於6月5日推出，並發布了新一季的預告！

【黑鏡】全新單元劇成電視史里程碑 觀眾不知不覺參與3大實驗？

雖然預告片不夠兩分鐘，但已經感受到一股《Black Mirror》獨有的緊張氣氛，當中有不少前瞻科技及打機的畫面。一開始就看到所有人都低頭看着電話，背景不停出現發送及接收訊息的頻密聲音，而在《Sherlock》中飾演Moriarty的Andrew Scott跟警員對峙，並向天鳴槍，似乎要警示世人，警醒觀眾科技已經佔據了大家的生活。另外，製作人Charlie Brooker亦表示希望觀眾用心感受三個全新故事，再重新審視科技與未來，以及跟我們身處的世界之間環環相扣的關係。

劇中有不少前瞻科技及打機的畫面，希望透過劇集希望觀眾能夠重新審視科技與未來，以及跟我們身處的現實世界。（《Black Mirror》預告電視畫面）

近年劇迷都很喜歡在預告中猜測故事內容，相信眼利的觀眾都留意到今集的演員陣容星光熠熠，除了有Miley Cyrus之外，還有電影《復仇者聯盟》系列飾演「飛隼」的Anthony Mackie及在《水行俠》中飾演反派「黑蝠鱝」的Yahya Abdul-Mateen II，相信會擦出不少火花。

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