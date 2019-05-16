變妝王后Jeffree Star打造最奢華衣帽間　內藏保險庫保鏢全天候命

近年YouTuber迅速崛起，越來越多人投身於網路平台，希望靠着經營自己的頻道獲得成功，YouTuber更成為新興的熱門行業。現年33歲的Jeffree Star，是一位美國著名美妝YouTuber，日前他在YouTube上載了一條短片，同大家分享他的衣帽間，至今已經有1313萬人收看，不少網民都大感震驚，因為Jeffree的衣帽間實在太奢華，太震撼！

Jeffree Star是美國著名美妝YouTuber，YouTube頻道有1493萬人訂閱，人氣強勁。（YouTube/@jeffreestar）

即使你未聽過Jeffree的名字，也可能見過這張臉，他是最有名的變裝皇后之一，YouTube頻道有1493萬人訂閱，IG更坐擁超過1290萬粉絲，人氣強勁。他在2014年創立個人美妝品牌Jeffree Star Cosmetics，每年的眼影、唇膏、高光銷量估計超過1億美元，更經常供不應求，賣到斷貨，在福布斯公布的2018年度美妝博主收入排行榜中，她排名第一。Jeffree在2015年建立自己的YouTube頻道，憑着介紹各類化妝技巧及獨特個性，成功吸引大批粉絲。

Jeffree在2014年創立個人美妝品牌Jeffree Star Cosmetics，備受女士們熱捧。（IG/@jeffreestar）

去年Jeffree曾帶YouTuber Shane Dawson遊覽自己的豪宅，當中也包括了衣帽間。（Youtube/@jeffreestar）

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+ 4 + 3 + 2

去年Jeffree曾在YouTuber Shane Dawson的一條短片中帶大家遊覽自己的豪宅，當中也包括了衣帽間，他當時已經透露正在建一個巨大的衣帽間，如今終於建好，Jeffree就應粉絲要求拍片分享，向大家展示自己精心打造的衣帽間。他在短片一開始置身於衣帽間，兩邊是玲琅滿目的衣服、鞋、包包，擺放整齊，驟眼看就像一般名媛的衣帽間，但原來這只是冰山一角，真正價值不菲的都收藏在一個他精心打造的粉紅色保險庫當中，究竟這個保險庫是什麼名堂呢？

真正的收藏品就在這個粉紅色的保險庫中。（IG/@jeffreestar）

門外有一位保鏢24小時候命。（YouTube/@jeffreestar）

保險庫門由10000磅的防彈不銹鋼製造，通常銀行金庫的門才用這種材料，而且需要虹膜和指紋雙重識別才能進入。（YouTube/@jeffreestar）

Jeffree全屋有3個全副武裝的保鏢全年全天24小時待命，家中還裝了超過100個攝像頭，衣帽間外不但有一位保鏢隨時候命，進入這個保險庫還需要虹膜和指紋雙重識別，而庫門也絕不簡單，由10000磅的防彈不銹鋼製造，通常銀行金庫的門才用這種材料，防水、防火、防盜、防煙、防切割、防鑽、防爆破，完全是頂級配置！這個夢幻衣帽間以Jeffree最愛的粉紅色為主，連地面都是義大利進口的白色縞瑪瑙，染成了和Jeffree Star Cosmetics外包裝一樣的粉色，並印上了品牌Logo。

地面是義大利進口的白色縞瑪瑙，染成了和Jeffree Star Cosmetics外包裝一樣的粉色，並印上了品牌Logo。（YouTube/@jeffreestar）

一進門兩邊都是Jeffree收藏的鞋，一邊陳列着運動鞋，一邊是高跟鞋，全部都是各大名牌的熱門款式，他甚至擁有同款不同色，更有備受女士們熱捧的水晶靴，相當奢華。

一進門兩邊是Jeffree收藏的鞋。（YouTube/@jeffreestar）

+ 5 + 4 + 3

再打開一道門，就進入更大的空間。Jeffree展示了自己近20年來收藏的設計師手袋，其中一面牆擺放着他擁有的LV手袋，包括他在15年前買給自己的第一個LV手袋，還有很多限量款，當中包括一個白色鱷魚皮的Soft Trunk，售價33,000美元。另外Jeffree還有一面LV行李袋收藏牆，其中一款今年全球只產了2個的白色水貂皮行李袋，價值19100美元，她是其中一位擁有者，另一位是Kris Jenner。

Jeffree收藏了大量的LV手袋，當中有很多都是限量版。（YouTube/@jeffreestar）

這個白色鱷魚皮的Soft Trunk，售價33,000美元。（YouTube/@jeffreestar）

+ 6 + 5 + 4

Jeffree的服裝系列也價值不菲，包括一些限量版，並十分罕見的作品。他展示了一件皮背心，2530美元，還有一系列他摯愛的設計師Balmain的作品。多個櫃筒裏擺放着他的墨鏡、銀包、首飾珠寶等。

這件LV背心設計特別，大約要2530美元。（YouTube/@jeffreestar）

+ 10 + 9 + 8

最後就是女士們一定會為之瘋狂尖叫的一整面牆的Hermes Birkin手袋，Jeffree的收藏量絕對是數一數二，包括了一個價值約379,200美元的鱷魚皮Birkin手袋，以及一個價值約150,000美元的鑽石Birkin手袋，兩者都極為罕有，可以說有錢都不一定買得到。Jeffree大約擁有近60只Hermes手袋，而每只價格在11,900美元至300,000美元之間，初步估值超過一千萬！

這款Hermes鱷魚皮Birkin手袋價值約379,200美元。（YouTube/@jeffreestar）

+ 3 + 2

Jeffree打造的這個「保險庫」安全措施做到足，全因當中的收藏品實在價值連城。其實這位美妝達人早前曾被小偷偷走了價值250萬美元的品牌產品，這宗入室盜竊事件發生在3月15日，Jeffree旗下的化妝品牌工廠在當日凌晨1點左右被闖入並打劫，他也坦言是他整個職業生涯中遇到最大的盜竊行為，對品牌是最大的打擊，所以Jeffree對衣帽間實行嚴密的保護措施，就不足為奇了。