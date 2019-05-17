【聽雪樓】出道26年首演奸角　網民極讚TVB視后演技

TVB視后佘詩曼去年相隔7年再拍古裝劇《延禧攻略》大受歡迎，嘗試從未飾演過的反派角色，將輝發那拉嫻妃一角發揮得淋漓盡致，令廣大觀眾拍案叫絕再三肯定她的好演技。繼她之後今年又有一位TVB視后步她後塵，同樣隔7年（2018年拍攝）接拍古裝劇，同樣初試奸角大獲好評，她就是48歲的宣萱。

佘詩曼在《延禧攻略》中大受歡迎。（延禧攻略微博圖片）

自1993年出道以來宣萱大多都飾演正派角色居多，正因為她給人感覺正氣且外形屬於偏柔無攻擊力關係，印象中就是一位大好人，難想像她演反派的模樣是如何？正因從演26年她望在角色上有突破，帶給觀眾新鮮感，所以選擇在這個時候接拍《聽雪樓》飾演拜月教教主華蓮，為人心狠手辣的她是一位大魔頭，令人愈睇愈神憎鬼厭，無疑觀眾這個反應肯定了她的演技，達到她認為奸角就是要愈鬧愈成功的效果。

宣萱飾演的拜月教教主華蓮無疑是一位非常強勢的女人，或許是因為被人傷害過的關係，她立志要殺害曾得罪過她的人，每每使用手上所戴的搖鈴，搖一搖就可以取人性命非常可怕。劇中化起大濃妝畫起兩道劍眉的她，瞬間增強了壞人氣息，不過都不夠她的眼神厲害，每每一瞪就令人懼怕相當鋒利，這一種應該叫「一個眼神就可以殺死你」。

宣萱飾演奸角大獲好評。（Josie_L阿心微博圖片）

宣萱手上搖鈴可使人死亡。（小龍女-艾琳微博圖片）

雖然不是飾演女主角只是客串性質，不過正因為她的名聲令人更留意《聽雪樓》。就在第十七集（總共56集）的時候，因為她的女兒明河（袁澧林飾）放了她一位仇人迦若（韓承羽飾）出來令她不滿，後來她就同迦若對決過程中二人打鬥激烈，但最終宣萱不敵迦若一掌而死墬入河內，一代教主就從此消失宣萱亦領便當了。

宣萱不敵迦若一掌就死亡。（yoyo_Yx微博圖片）

宣萱只是客串十七集就死亡。（聽雪樓截圖）

對於教主被殺死廣大網民都指她死得太安逸，一個大奸人理應要碎屍萬段，見網民如此憎恨她，宣萱無疑是成功演活奸角華蓮。雖然大家對她神憎鬼厭，不過大家都是依依不捨她，更一致性大讚原來宣萱出演奸角是如此出色的，簡直就是愈狠愈愛「霸氣教主」﹑「教主是我看劇的動力」﹑「眼神好有戲」…更揚言要入拜月教拜宣萱為教主「入教來得及嗎？」﹑「帶我入教」﹑「我也願意入教」…認真搞笑。而教主這個稱呼已成為宣萱最新代名詞，她的演藝路上又多了一個肯定角色。

宣萱的眼神令人懼怕。（Josie_L阿心微博圖片）