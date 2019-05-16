【婚姻合伙人】富豪睇樓有幾奇？　地產經紀大爆睇樓奇遇！

TVB新劇《婚姻合伙人》以香港地產業為故事背景，講述楊明同高海寧（高Ling）由合作經營劏房到開設地產代理公司，兩人成為最佳拍檔。外界看來地產經紀好風光，月薪高達6位數，有人開一張單收到的佣金等於普通人一年的收入，但有時為了爭一單生意大打出手，甚至遇到一些奇怪又麻煩的客人，真是有苦自己知！

為爭客大打出手已經不是奇怪事。（電視截圖）

在香港做地產，似乎不愁機會，但香港地產業在過去20年起起伏伏，地產經紀競爭激烈，要在這行站穩陣脚並不容易。高Ling在劇中自己一個人帶客人曹公子（楊瑞麟飾）睇樓，但就被對方非禮，最後她更威脅曹公子即場簽單，做成生意。不過據地產業人士透露，首先年輕女經紀一般不會獨自帶客人睇樓，通常有另一位經紀同行；再者由於劇中涉及單位是二手樓，而簽單時業主並不在場，所以即場做成這單生意機會不大。

劇中Kimchi（高海寧飾）獨自帶曹公子（楊瑞麟飾）睇樓，但就慘遭鹹豬手！（電視截圖）

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其實做地產經紀經常會遇到千奇百怪的客人，一位負責東半山豪宅買賣生意的地產Agent，就向《香港01》讀者分享了幾單趣聞：

1. 入屋即熄燈

通常帶客人睇樓時，地產經紀都會將全屋燈光打開，保持全屋光線充足，讓客人看清楚屋內每一個角落。但曾有一位客人在入屋後即時熄晒所有燈，聲稱要看下在自然光下屋內的環境。

楊瑞麟呢位客人都幾難搞。（電視截圖）

2. 百億富豪神出鬼沒

東半山是香港出名的豪宅區，網上流傳要有50億身家先可以睇樓，雖然未知傳聞是否屬實，但地產Agent的確曾遇到一位奇怪的百億富豪。這位富豪不止堅持不用智能電話，只用Nokia手機，而且每逢Agent打電話給他，都是即刻Cut線，最後還熄機，但富豪轉頭又即時覆機。難怪Agent都奇怪，點解次次打去都熄機，但又在兩秒內覆機呢？

場面好混亂！（電視截圖）

3. 為壓價扮暈低

睇樓客為了壓低價錢，可以說各出奇招。據地產Agent透露，曾有一位客人由入屋開始就說「周身唔聚財」，感覺不舒服，之後還走到客廳中間坐低，但沒想到他一坐低就暈倒在地下，轉頭落到樓又精神奕奕。其實這位客人種種行為都只是為了營造出屋內有「污糟嘢」，希望藉此壓低樓價。

楊明和高Ling將一間小型代理公司發展成有幾千人嘅公司。（電視截圖）

雖然做地產經紀分分鐘一夜暴富，但遇到麻煩客要想盡辦法應付也不容易，始終行行皆有辛酸事。而劇中楊明和高海寧將一間小型地產公司，發展到旗下有幾千人的大公司，相信都付出了不少努力！

楊明同高Ling會點發展呢？（劇照）