【倚天屠龍記】盤點5大最受歡迎張無忌　梁朝偉竟然畀佢揮低？

華文武俠小說嘅泰斗金庸先生，喺去年仙遊，離開咗香港呢個充滿風雨恩仇嘅江湖。金庸曾作一句對聯總合佢精彩嘅武俠小說作品，「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，相信大家都對呢14本經典嘅文學巨著熟背如流。咁講到一直俾影視界不斷翻拍嘅作品，就係金庸武俠三部曲，《射雕英雄傳》、《神雕俠侶》同《倚天屠龍記》喇！由文字到影像，由書本到電視，金庸嘅魅力令一代又一代嘅香港人痴迷着狂，直到今時今日喺各大論壇都Keep住有月經Post，討論熱絡一如昔日。最近2019嘅《倚天屠龍記》劇集播放，令呢個金庸話題更加如火如荼，唔知你又點評價呢套翻拍劇呢？今日DailyView細數5大曾經演出張無忌嘅明星，睇完之後再嚟睇吓最鍾意邊個喇喂！

五、大眼Q版曾舜晞

依家就播緊中國大陸2019年嘅《倚天屠龍記》，即刻引起城中熱話，當中梗係少不免討論吓選角問題啦！今次嘅男主角張無忌係由曾舜晞飾演，眼大大，青靚白淨，就好似漫畫入面走出嚟嘅人咁啊！佢之前喺《擇天記》嘅唐三十六同《快把我哥帶走》入面嘅時分，都以可愛活潑嘅形象收穫一班迷妹，今次用認真mode拍《倚天屠龍記》，自然有大把人支持啦！

大眼Q版曾舜晞！（劇照）

四、七情上面馬景濤

由台灣民視喺1994年拍嘅《倚天屠龍記》，由金庸點名稱讚嘅楊佩佩執導，以當時台灣當紅小生馬景濤主演張無忌。依版嘅倚天，由台灣紅到返大陸，喺兩岸風靡一時！馬景濤喺劇入面，收斂咗佢拍「瓊瑤劇」對愛恨嗰種「咆哮式」表演方式，而係一人分飾張翠山、張無忌兩父子，文戲武戲都落足演技。所以中港台好多80後都話，依套倚天係經典。

劇中馬景收斂咗佢拍「瓊瑤劇」對愛恨嗰種「咆哮式」表演方式。（劇照）

5大最受歡迎張無忌到底係邊個？（點圖放大▼）

+ 2

邊個版本嘅張無忌深入民心？（DailyView）

分析說明： 本研究資料分析時間範圍為2018年05月06日至2019年05月07日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『倚天屠龍記五大男女主角』關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

難怪67位英雄滅團！《復仇者聯盟3》魔王薩諾斯童年超悲催

別怪她！《復仇者聯盟3》薩諾斯讓英雄滅團，驚奇隊長在忙什麼？

盤點中港台小三 8段被小三破壞嘅姻緣

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載】