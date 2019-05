【倚天屠龍記】英文名原來係……24個翻譯金庸角色名超抵死！

最新一輯(第八輯)、最近於無綫播放的劇集《倚天屠龍記》播到第18集,張無忌(曾舜晞飾)終於都上到光明頂,但趙敏(陳鈺琪飾)依然未登場!想看趙敏表現的觀眾,唯有再等幾集了。不過新一輯《倚天》中的各大美女包括周芷若、殷離、楊不悔以及小昭已相繼登場。而提到「楊不悔」,不其然又令人想起早前有網友合力「翻譯」出她的英文名字,譯為「No Regrets Young」,直接將其中文字的「意思」譯為英文,當時笑翻不少網民。其實當時總共譯出一共24個金庸小說角色的英文名稱,例如有Whatever Zhang、Fault Young等,的確令人看得一頭霧水。

《倚天屠龍記》的真正英文名為「The Heaven Sword and Dragon Saber」,而非「The story of relying the sky to kill Drangon」(誤)。

24個英文譯名,你看得明幾多個?(答案在底部圖輯)

1)Whatever Zhang

2)Destroy Teacher

3)Thankson

4)No Regrets Young

5)Three Peak Chaung

6)Make the fox rush

7)Hi baby

8)Let me go

9)Fault Young

10)Don’t worry Lee

11)Look crazy

12)To Ask Sky

13)Dr. Huang

14)Red Seven Male

15)Old Play boy

16)Health Young

17)Miss Little Dragon

18)No tooth son

19)Double Sun King

20)Golden Wheel in law

21)No Group Yue

22)Left Cold Emituofo

23)A Pig

24)Sky Mountain’s Childish Grandma

答案如下(順次序):