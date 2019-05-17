【倚天屠龍記】陳鈺琪未遇唐嫣前　每天做16小時大茄只得35元

新《倚天屠龍記》兩大女主角之一，除了心狠手辣的周芷若，另一位心機滿滿，卻為張無忌而改變自己的趙敏，也是觀眾喜愛的角色，而歷年來演出趙敏的女星，也是顏值爆燈，而新版由陳鈺琪上陣，更被網民激讚她純天然外貌，而且男女裝都相當討好，近日她學生時代的作品曝光，可以看到當年19歲的她，百分百是天生麗質，令人怦然心動。

陳鈺琪在新《倚天》，飾演女主角趙敏，被讚是劇中罕有的純天然美女。（劇照）

《倚天》中兩大女角，分別是楊冪旗下的祝緒丹，以及唐嫣公司的陳鈺琪，兩位老闆不和傳聞已久，她們旗下藝人亦難免被比較，而飾演趙敏的陳鈺琪，獲觀眾大讚是劇中罕有的純天然美女，但其實這位26歲的女孩，在遇上唐嫣前，星途相當坎坷，皆因她並非來自中央、上海等重點戲劇學院，而是來自四川大學錦城學院藝術表演系，因為這個原因她入行後一直欠缺機會，不像其他女星可以直接當上配角，再進一步當主角。

陳鈺琪19歲時學生Look曝光：

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陳鈺琪天生是大美人，可惜不是重點演藝學校出身，走了很多冤枉路。（陳鈺琪微博圖片）

陳鈺琪本身擁有教師資格證書及會計證書，但她對演藝事業一直念念不忘，所以她畢業後即到橫店尋找機會，當年陳鈺琪什麼角色也接，就算是演群戲、跑龍套，每天工作16小時，工資卻只得35元，她的車資就要37元，變相很多時候也是倒貼演戲，終於在2015年因為拍攝《大話西遊3》，認識了片中的女主角唐嫣，成為對方成立工作室後首批羅致的藝人，翌年陳鈺琪在《錦繡未央》飾演九公主拓跋迪而為人熟悉，至2018年在《香蜜沉沉燼如霜》中首次擔任第二女主角卞城公主，至新《倚天》終於當上女主角趙敏。

以下是陳鈺琪美顏照：

人紅自然是非多，有網民指陳鈺琪也是人工美女，明顯刻意抹黑她，直至近日陳鈺琪19歲學生時代的作品，微電影《Hold住我們的愛情》曝光，片中的她除了有少許Baby Fat，大眼睛跟甜美笑容，跟現在也沒有太大分別，百分百是天然美人，令謠言不攻自破，近日她剛在《倚天》登場，讓人甚為期待她的演出。