【倚天屠龍記】數據分析5大最高討論度趙敏　黎姿都未係最經典？

金庸小說歷來翻拍不斷，書寫得好成為經典，呢個自然係好正常嘅現象。但有趣嘅係，每次翻拍之後，都總會有好多唔同意見、批評，除咗話改編得似唔似原創，都會針對演員同角色之間入唔入形入格咁。其實每個鍾意金庸小說嘅書迷，大抵心入面都有自己嘅理想，理想嘅趙敏，理想嘅小昭，理想嘅周芷若，自然會同其他人嘅諗法唔同。最近2019嘅《倚天屠龍記》劇集播放，令呢個金庸話題更加如火如荼，唔知你又點評價呢套翻拍劇呢？今日DailyView細數5大曾經演出趙敏嘅明星，睇完之後再嚟睇吓最鍾意邊個喇喂！

五、金庸盛讚葉童神似

1994年台灣民視嘅《倚天屠龍記》，分別由兩大美女葉童演趙敏、周海媚演周芷若。呢一版嘅倚天，最受人關注嘅係周芷若內心表達出色，好多觀眾都對佢我見猶憐。但其實葉童演出趙敏，一樣好鬼精彩！傳聞金庸讚爆葉童版趙敏，好似喺書入面走出嚟嘅人物咁，栩栩如生喎。趙敏嘅機智、聰明，重情而有機心，喺葉童嘅演出盡顯無遺，霸氣卻又溫柔如水。

由葉童扮演嘅趙敏，連金庸都大讚！（劇照）

四、震攝網民嘅陳鈺琪

中國大陸2019年翻拍嘅《倚天屠龍記》，喺正式拍攝之前一直備受關注，因為以前拍過嘅男女主角都好出色，真係珠玉在前，好似點樣選角都會俾人批評咁。但當公佈咗演員名單之後，好多網民都讚選角好，陳鈺琪演趙敏嘅劇照英氣十足，令大家都好surprise。其實陳鈺琪出道咁耐，都演比較中性嘅角色，趙敏性格本身係巾幗不讓鬚眉，唔怪得咁受大家欣賞。

陳鈺琪扮演嘅趙敏嘅英氣十足。（劇照）

5大最受歡迎趙敏到底係邊個？（點圖放大▼）

邊個版本嘅趙敏最得人鍾意？（DailyView）

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年05月06日至2019年05月07日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『倚天屠龍記五大男女主角』關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

難怪67位英雄滅團！《復仇者聯盟3》魔王薩諾斯童年超悲催

別怪她！《復仇者聯盟3》薩諾斯讓英雄滅團，驚奇隊長在忙什麼？

盤點中港台小三 8段被小三破壞嘅姻緣

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載】