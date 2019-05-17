男神蘇志燮被Dispatch踢爆戀情　與相差17歲主播趙恩靜甜蜜約會

韓國男演員蘇志燮出道24年，曾演出多部經典作品，包括《對不起，我愛你》、《主君的太陽》、《軍艦島》等，惟多年來未有公開戀情，因而被視為韓國演藝界「鑽石王老五」。今日（17/5）韓國傳媒Dispatch踢爆蘇志燮與遊戲頻道主播出身的女主播趙銀政（又譯：趙恩靜）熱戀中，從多張偷拍照片所見，蘇志燮與趙恩貞可謂幸福滿瀉。

蘇志燮去年接受《深夜TV綜藝》訪問，與趙恩靜結緣。（《深夜TV綜藝》截圖）

蘇志燮與趙恩靜之所以相遇，就要追溯到2018年2月，蘇志燮演出SBS《深夜TV綜藝》，宣傳電影《現在去見面》，當時訪問蘇志燮的記者正是趙恩靜。雖然兩人無論年齡相差17歲，而蘇志燮亦是圈中大前輩，不過Dispatch指出，兩人有不少共同話題，經過長時間了解後，兩人小心翼翼展開戀情。

蘇志燮被拍到在漢南洞一間咖啡店買飲品。（Viu《K1頭條》提供）

蘇志燮與趙恩靜甜蜜行街街。（Viu《K1頭條》提供）

蘇志燮與趙恩貞拍拖相片

Dispatch拍到蘇志燮與趙恩靜在首爾漢南洞約會。蘇志燮獨自走進咖啡店，買了兩杯飲品後，將其中一杯飲品遞給女方，兩人同遊大街。雖然蘇志燮戴着鴨舌帽，不過沒有刻意迴避大眾視線，並清楚可見蘇志燮對着趙恩靜甜笑，顯然是熱戀中的男女。蘇志燮透過所屬公司承認戀情，而趙恩靜亦即時登上韓國網站Naver的熱門搜尋第一名。

蘇志夑透過所屬公司承認戀情。（視覺中國）