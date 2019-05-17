蘇志燮女友趙恩靜遊戲主播出身　「LoL女神」做專訪與男友結緣

韓國男神蘇志燮今日（17/5）承認與年少17歲的娛樂記者趙銀政（又譯：趙恩靜）拍拖。蘇志燮被譽為「韓國四大公共財產」之一（其餘三人分別為姜棟元、孔劉和玄彬），所以一眾「蘇太」聞訊均非常失落。究竟趙恩貞有甚麼魅力，能夠成功吸引男神呢？

蘇志燮被韓國傳媒Dispatch踢爆與趙恩靜拍拖，蘇志燮其後火速認愛。（Viu《K1頭條》提供）

1994年3月25日出生的趙恩靜曾就讀「明星學校」首爾藝術高等學校現代舞科，以及梨花女子大學舞蹈系。2014年成為專業遊戲頻道OGN的主播，採訪英雄聯盟（LoL）比賽戰況，被粉絲和LoL選手封為「LoL女神」，自此開始受關注，並獲邀參加KBS綜藝節目《兩天一夜》等節目。2016年至2018年6月，趙恩靜擔任SBS《深夜TV演藝》娛樂記者，因此在2018年2月有機會採訪蘇志燮，自此結下不解之緣。

趙恩靜2014年起擔任OGN遊戲主播，獲封為「LoL女神」。（OGN截圖）

趙恩靜曾以梨花女子大學學生身份演出KBS綜藝節目《兩天一夜》。（《兩天一夜》截圖）

無獨有偶，蘇志燮2016年與孫藝珍擔任遊戲「Clash of Kings」代言人，因而與遊戲主播出身的趙恩靜有特殊共通點。蘇志燮接受趙恩靜訪問後，兩人在朋友聚會再碰頭，蘇志燮和趙恩靜互相了解下成為情侶。趙恩靜目前正攻讀研究生課程，沒有繼續擔任遊戲主播和娛樂記者。蘇志燮向傳媒表示，趙恩靜現時是不參與演藝活動的普通人，懇請不要進行推測報道或過度採訪，希望大家祝福這段戀情，未來會以更好作品回報觀眾。

蘇志燮曾與孫藝珍一同擔任遊戲「Clash of Kings」代言人。（網上圖片）

2018年，蘇志燮與孫藝珍接受SBS《深夜TV演藝》專訪，因此和趙恩靜相識。（《深夜TV演藝》截圖）

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