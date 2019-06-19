【專訪】Think Big主持馬俊傑等機會拍劇：你越想就越會得到

講到香港的選美盛事，大家第一時間可能會想到《香港小姐》、《中華小姐》這類女士參加的選美活動，但TVB自2005年起舉辦《香港先生》競選，為一眾男士提供了一個平台。雖然縱觀歷屆香港先生在娛樂圈的發展可能不及香港小姐，但很多男士也是因為這機會才踏入演藝圈，在2016年參選香港先生而入行的馬俊傑（Linus），就是其中一位。 攝影：葉志明

馬俊傑在2016年參選香港先生而入行。（IG/@linus_ma）

參選香港先生入行 密密操Fit望拍動作戲

Linus在加入TVB前從事設計工作，同時也有兼任模特兒。自小有一個演員夢的他，一直都希望可以在演藝圈發展，他也看中香港先生這個平台，希望可以藉此實現夢想，但比賽在2012年停辦，直至2016年才復辦：「我有報過藝員訓練班，但入唔到，《香港先生》又停辦，咁等到2016年有喇就一定要參加啦。我大學嘅時候都有Keep住做Modeling嘅嘢，但長遠嚟計都係Artist發展好啲，我鍾意多變化啲。」

Linus被指外貌似林奕匡，形象陽光。（資料圖片）

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+ 4 + 3 + 2

外貌有些少似林奕匡的Linus，臉上總掛着笑容，不少人都大讚他形象陽光又有鄰家大哥哥的感覺，加上身形健碩，在比賽時已經深受歡迎，但原來Linus以前係「孱仔」：「我而家182cm但係瘦到得120幾磅，啲人就話我好似道友咁，咁我唔想畀人咁講，就操大隻。頭3個月最見效，要食得多嘢，飲增磅奶粉，不斷做Gym。Part-time做送貨搬搬抬抬，夜晚再去做兩三個鐘Gym，一日食6餐，3個月由胸肌30吋增到36吋。」雖然因為工作關係，Linus如今少了時間做Gym，但他還是希望盡量保持Fit爆身形：「其實我自己都好鍾意動作戲，好似林超賢導演嗰啲好熱血，所以我都想Keep住呢個身形，希望有機會做到呢啲打鬥戲。」

Linus一直都有做Gym，身形相當健碩！（IG/@linus_ma）

做兒童節目主持兩年 Linus望跳出Comfort Zone

Linus在《香港先生》競選後入讀演藝進修班，畢業後獲安排擔任兒童節目《Think Big天地》的主持：「有監製睇中我，叫我試下做Think Big嘅主持，咁我諗住可以訓練一下自己嘅口才。一開始我對鏡頭有少少怯場，但慢慢練到可以壓到場。同埋對住小朋友要靈活變通，你會識得點樣執生，我覺得主持需要呢方面嘅技能。」Linus一做就做了兩年多，眼見身邊的拍檔余德丞、林希靈、黃碧蓮都相繼離開節目，他也坦言自己也有想過跳出去：「自己都想，但係有負擔，自己又有搞生意，出到去如果冇工作接住做點算呢？我都知唔會一直做Think Big，始終自己鍾意演戲多啲。」

Linus從藝訓班畢業後獲安排擔任《Think Big天地》主持。（IG/@linus_ma）

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不經不覺入行已經近3年，但Linus拍劇的機會卻寥寥可數，不過他就坦言面對：「我希望係人哋欣賞我而搵我，好過自己去敲門，會值得啲。我覺得做好自己嘅工作，係會有人睇到嘅。如果真係冇都冇辦法，可能冇運氣啦。（點解唔主動爭取？）我性格比較內向怕醜，但我相信只要我做得好就會有人搵我。」Linus認為只要做好本分，就一定會有人欣賞，雖然可能未有更多演出機會，但他就覺得很知足：「起碼我有呢個機會做Artist，做呢行你唔知將來會點，我自己都唔知明年或者下個月做啲乜。」

Linus希望可以有機會拍劇。（葉志明攝）

投資搞服裝生意 Linus慶幸家人支持

除了演藝工作之外，Linus也有投資搞生意，他在今年1月創立個人品牌：「做藝人好多時啲衫都係Sponsor，之後又要Tag返佢，咁我就諗點解唔自己做，宣傳自己嘢呢？而我本身做兒童節目主持，咪試下做童裝先，等做得好啲我再試下做大人衫，或者其他嘢。」由品牌名到Logo設計，Linus都堅持親力親為，原本是希望搞生意增加收入，但現實卻反而增加了自己的負擔：「創業真係唔容易，投資咗6位數，唔止積蓄，仲有借錢。咁我每個月都有固定收入，就要去還借咗嘅錢，希望可以Cover到條數。不過做生意唔係你付出幾多就收穫幾多，希望快啲收到應有嘅回報啦。」

今年1月Linus創立個人品牌，由品牌名到Logo設計都親力親為。（葉志明攝）

追尋演員夢，從來都不是一件容易的事，幸好Linus的家庭負擔不重，家人也表示支持。就算如今未能實現夢想，但他從未想過放棄：「如果你好想做一件事，就一定唔會放棄。你越想，就越會得到呢樣嘢。無論幾辛苦我都完全冇諗過放棄，不過係等緊一個機會。」即將踏入30歲，Linus也希望事業更上一層樓：「只要唔放棄，終有一日會成功，但我都唔想咁遲先成功。如果生意上賺到更多錢，會更加Support到我嘅演藝事業。」

即將踏入30歲的Linus，最大的期望是有機會拍劇，實現演員夢。（葉志明攝）

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