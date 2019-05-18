修杰楷咘咘父女日常對話太甜　賈靜雯都忍唔住「呷醋」？

修杰楷出席NU SKIN台北旗艦館開幕活動，生活中被可愛的前世情人們包圍，睡飽、睡好天天精神飽滿、神采奕奕，他笑稱咘咘3歲多快滿4歲，開始出現「大人」語氣的話語，他分享關於「父女日常」劇場式對話，連老婆賈靜雯聽了不但翻白眼，還忍不住覺得：「夠了！」

咘咘撩爸功力堪稱一流，修杰楷不時都被女兒神來一筆的「撩功」瞬間融化。（修杰楷Facebook圖片）

咘咘撩爸功力堪稱一流，修杰楷不時都被女兒神來一筆的「撩功」瞬間融化，繼日前的「100天都不要上班，在家陪我」後，近日他發現咘咘長高了，咘咘立刻回：「我不要長高。」修杰楷正驚訝女兒不希望像姊姊（梧桐妹）一樣長高，沒想到咘咘幽幽輕聲說：「因為長大你就抱不動我了，不能飛高高...」完全命中本來就是「女兒控」爸爸的心，也讓修杰楷訝異女兒會有如此「大人」式的說話。

2歲的Bo妞，在修杰楷眼中「強烈自我意識」、做自己，連他都搞不懂Bo妞小腦袋在想什麼，有時他逗她，Bo妞會冒出「我不要把拔」，讓修杰楷很受傷，沒想到下一句就聽Bo妞說：「我愛～你啦」傻爸爸再度融化。

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