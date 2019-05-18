【鄭恩地香港演唱會】請粉絲幫手講大話　一齊上網讚廣東話講得好

韓國女團Apink成員鄭恩地一連兩天在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《JEONG EUNJI 1ST HONG KONG CONCERT [HyeHwa]》，吸引大量Panda（Apink粉絲）入場支持。場面座無虛席，粉絲帶備手燈和應援手幅到場，場面非常熱鬧。

鄭恩地首個香港個人演唱會吸引大量粉絲入場支持。（陳穎妍攝）

鄭恩地昨天抵港出席記者會時，其高人氣已令現場逼到水泄不通。見到香港粉絲的熱情支持，恩地就以高水準的Live Band回饋大家。一開場，身穿長裙的恩地就在舞台上的大門後現身，帶來《Hopefully Sky》、《The Spring》和《It's OK》三首人氣慢歌，令現場粉絲聽出耳油。她亦不時把咪高風遞向台下粉絲，帶動現場氣氛。

鄭恩地大曬高水準唱歌，簡直就是耳朵一大享受。（陳穎妍攝）

恩地一場來到香港，她當然有特別準備廣東話自我介紹：「大家好，我係鄭恩地，歡迎大家黎到鄭恩地第一個香港演唱會。」非常識做的她更準備了一大段廣東話台詞說：「大家完左一定會Post SNS㗎嗎，請大家幫我講個大話，話鄭恩地廣東話講得好好。」單是用心的準備就已非常值得加分。出名寵粉的恩地也不時回應台下粉絲，有女粉絲讚她漂亮時，她則回答「知道了」。

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