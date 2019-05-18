【開心速遞】歐陽震華群姐終成CP　 群姐：我真係好傾慕佢

群姐終於一完夢想同偶像歐陽震華拍戲，開心到令群姐露出粉絲笑容（葉志明攝）

歐陽震華大讚群姐好戲



《開心速遞》粉絲最期待畫面終於出現喇，歐陽震華真係亂入《開心速遞》，呢個畫面最開心的應該是群姐（許詩敏飾），今日二人步出化妝間，群姐成個小粉絲咁，笑得有啲怕羞，但仍難掩心中的興奮，而歐陽震華表示自己親自問珍姐可唔可以入劇客串，點知珍姐以為佢講笑，他說：「有次返嚟我同珍姐講想去《開心速遞》玩下，佢以為我講笑，同下次我再返嚟，我話我認真㗎，之後珍姐就安排咗，其實自己都有間唔中睇下《開心速遞》，都知群姐好like我，我啲朋友都係咁叫我入劇玩下，我覺得成件事好有趣，群姐係劇入面，之前同我有無形嘅對手戲，佢演繹得好好，又唔會over，又唔會under，鍾意我呢啲年紀嘅人，係我粉絲，一定係佢心靈上嘅倚靠，好似發夢一樣，就好似我自己見到偶像一樣，我返嚟做兩集，在公在私都圓咗佢嘅夢想啦。」

歐陽震華雖然只時客串，但亦十分享受今次拍攝。（葉志明攝）

而終於美夢成真嘅群姐當然興奮，她說：「我真係好開心，冇諗過真係有機會同佢一齊拍劇仲有對手戲，今次我演藝妓，佢演才子，呢個設計好完美，你睇下大家都好靚呀。」而歐陽震華同群姐都希望呢集收視，可以衝過３０ 點，他說：「我知《開心速遞》收視不嬲勁㗎喇，我返嚟係叨光啫，哈哈。。不過講真嘅，如果收視好，又檔期許可，又劇組歡迎，咁咪再玩囉，最緊要觀眾鍾意。」

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