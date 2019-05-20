【婚內情】鄧萃雯願與談善言共享陳錦鴻 　為了愛也為了責任

ViuTV電視劇《婚內情》早前提到鄧萃雯（飾演馬淑湘）發現陳錦鴻（飾演孫逸）和談善言（飾演許或然）有私情，但鄧萃雯不但沒有狠狠教訓談善言，或和陳錦鴻恩斷義絕，反而選擇接納談善言，容許她繼續當陳錦鴻的情人，而談善言也欣然接受，相信喜歡看「大婆捉姦在床，二奶敗走他方」劇情的家庭觀眾，都會對兩人的決定摸不着頭腦。回顧《婚內情》的種種蛛絲馬跡來看，鄧萃雯和談善言的選擇其實不難理解。

鄧萃雯即使得悉陳錦鴻出軌，仍默許他繼續與談善言來往。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯：患病後看透世事

過往20年，鄧萃雯一直掌控陳錦鴻的生活和工作，但自己確診患有肺腺癌後，鄧萃雯開始看透世事，見到丈夫陳錦鴻和情人談善言偷情時倍感快活，深深明白到自己往生後，陳錦鴻和談善言亦會過得快樂；相反，若為保大婆尊嚴而拆散兩人，即使陳錦鴻回到自己身邊，亦不會感到幸福，所以鄧萃雯默許談善言繼續與丈夫交往。

鄧萃雯罹患肺腺癌後，對世事不再執着（《婚內情》劇照）

或許看見丈夫與談善言打得火熱，鄧萃雯才會將陳錦鴻以另類手法交托給談善言。（《婚內情》劇照）

不過，鄧萃雯「共享」丈夫之前，還是有狠狠「教訓」陳錦鴻。在三人飯局上，鄧萃雯眼見愛吃七成熟牛扒的陳錦鴻，居然能吃得下談善言所贈的三成熟牛扒，不禁譏諷丈夫：「突然接受到咁生，一把年紀仲有新發現」，明顯諷刺丈夫「臨老入花叢」，可見鄧萃雯的語言技術高超之餘，家庭觀眾亦看得非常痛快。

鄧萃雯在飯局上明寸陳錦鴻，觀眾自然看得非常開心（《婚內情》劇照）

談善言：欲在三角關係打勝仗

雖然談善言表面看似接納鄧萃雯「三人行」的建議，但談善言過往曾被第三者「撬牆腳」，所以一直希望在這段三角關係打勝仗，她甚至曾向陳錦鴻揚言：「話劇可以三個人睇，但有啲嘢只能夠兩個人（做）。」換言之，即使能夠和鄧萃雯共享陳錦鴻，談善言也不感滿足，希望只有她獨佔陳錦鴻。

談善言一心想從鄧萃雯手上搶走陳錦鴻 （《婚內情》劇照）

然而，當談善言發現鄧萃雯表面是女強人，內心卻是善解人意，在一次跟同性戀有關的畫展上，鄧萃雯為談善言解圍，更令談善言覺得鄧萃雯其實是性格率直，敢愛敢恨的人，她開始心生愧疚，更曾一度向陳錦鴻懺悔「我懷疑自己係咪一個衰人」，因此，與其說談善言為了愛情而留在這段三角關係，倒不如說她已經進退兩難。

談善言重新了解鄧萃雯後，對她心生愧疚 （《婚內情》劇照）

陳錦鴻：得悉妻子患病後態度動搖

雖然陳錦鴻對鄧萃雯的愛已接近蕩然無存，但當他無意中得知鄧萃雯還有肺腺癌後，當場大為震驚之餘，亦自責過往沒有好好愛護鄧萃雯，所以陳錦鴻亦慢慢將焦點轉回妻子鄧萃雯身上，盼望做一個好丈夫彌補過失。只是，陳錦鴻會對鄧萃雯從一而終嗎？這段三角關係又會否到此告終呢？《婚內情》會繼續為觀眾一一揭曉答案。

發現鄧萃雯患病後，陳錦鴻也漸漸專注於妻子身上 （《婚內情》劇照）

這段「三人行」最終會否告終？ （《婚內情》劇照）

《婚內情》劇照