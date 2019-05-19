Sarika回應「姚子羚事件」︰佢哋幾時一齊，我都唔回應喇

今日有報道指姚子羚（Elaine）疑似捲入四角關係，搭上夜店Dragon-i董事Raymond Young，更與Raymond的妻子蔡宛珊（Sarika）相識，被質疑「搶人老公」，事件爆出後主角Elaine指自己是在Raymond跟Sarika分開後才跟男方一齊，否認事件。而事情發生至今，Sarika接受《香港01》記者電話訪問，指自己跟Raymond已簽紙，而對於前夫的感情事都不再過問。

今日Elaine親身回應事件。（梁碧玲攝）

Sarika回應《香港01》記者，坦言自己跟Raymond其實在2017年1 月已經分居，她指︰「分咗居之後，所有感情事，又或者佢有啲咩，我都冇去理會，都唔去過問，同佢分開咗之後，我都係努力工作。我識唔識Elaine？我係識嘅，咁都係啲friend嘅friend，至於佢哋嘅關係，或者佢哋幾時一齊，我都唔回應啦，因為我都唔係知道晒所有嘢。」她又指事件發生後很感激身邊的朋友對她的關心，特別是公司老闆Bob。

Sarika又指現時都希望專注工作，做好手頭上的工作。（Instagram：@sarikachoy）

Sarika又指已跟Raymond分居兩年，而她單方面已簽離婚書。早前在網上被瘋傳的錄音中，有一神秘男子聲稱照片是由Sarika發放出去，對此傳聞，Sarika連聲否認，她說︰「咁當然唔係我，我都唔會自找自己麻煩，尤其是我嘅事業叫做依家慢慢好轉緊，我都唔想有啲壞嘅消息去影響到我，試問我又點會自己放料呢？我亦都仲係好care我前夫，因為我哋始終大家一齊咗咁耐，佢對我嚟講係一個屋企人嚟嘅，咁我都唔會專登去做啲傷害佢嘅事。啲報道當中就話有好多其他二三四五奶，咁我嗰啲我都唔會去comment，都唔想特別去回應究竟事件係點樣。（你知道佢同Elaine一齊？）我唔特別去評論佢嘅感情。」

Sarika又指跟前夫現在都會有聯絡，仍然是朋友。（Instagram：@sarikachoy）

一齊睇吓Sarika嘅靚相喇！