《Running Man》金鍾國自爆好憎「下車」　玩殘BTS竟博得粉絲歡心

今年是韓國SBS綜藝節目《Running Man》播出九周年，為了隆重其事，《Running Man》節目組早前宣布將首度舉行韓國粉絲見面會，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰在昨日（19/5）播出的《Running Man》披露粉絲見面會的節目流程，又回憶過去9年的點滴。

《Running Man》宣布即將舉行首個韓國粉絲見面會。（《Running Man》截圖）

《Running Man》節目組透露八位主持將會在見面會上表演團體舞蹈、與藝人合作舞台，還會創作《Running Man》團體歌曲等。問到《Running Man》主持希望向粉絲展示什麼團體舞蹈，李光洙等人直言想模仿BTS防彈少年團。此時，金鍾國想起BTS防彈少年團3年前擔任《Running Man》嘉賓，雖然將成員之一柾國壓在地上，但金鍾國竟稱A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）很喜歡這場面：「我把柾國的衣服掀開了，令他露出腹肌，我們A.R.M.Y因此很開心。」聽畢金鍾國一席話，《Running Man》主持均哭笑不得！

《Running Man》主持回憶起BTS防彈少年團3年前擔任嘉賓，當時慘被金鍾國壓倒。（《Running Man》截圖）

《Running Man》主持將會大跳團體舞蹈開場。（《Running Man》截圖）

金鍾國當時拉起柾國的衣服，令他露出結實的腹肌（《Running Man》截圖）

A.R.M.Y眼見柾國露腹肌，不禁拍手讚好，所以金鍾國也揚言「我愛A.R.M.Y」！（《Running Man》截圖）

重溫BTS防彈少年團喺《Running Man》慘被「糟質」一幕

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另外，《Running Man》八位主持一同乘坐旅遊巴士，前往八個景點準備挑戰任務，抵達首個目的地時，導演問主持人：「要下車還是跳過」時，Haha立刻表明：「不要說『下車』，就說『下去』吧！」因為韓語中，「下車」一詞有退出節目之意，而SBS在2016年單方面宣布金鍾國和宋智孝退出節目，引起粉絲強烈不滿。雖然金鍾國和宋智孝最終獲留任，但兩人多次言明仍對事件耿耿於懷。因此，金鍾國不禁自嘲：「『下車』這個詞我和宋智孝都不喜歡。」而宋智孝也表示：「我特別討厭這句話，我會很敏感的！」儘管兩人能以開玩笑的方式回顧過去，但《Running Man》粉絲看到這幕也略感心酸。

導演問主持人：「要下車還是跳過」時，Haha立刻表明：「不要說『下車』，就說『下去』吧！」（《Running Man》截圖）

金鍾國不禁自嘲：「『下車』這個詞我和宋智孝都不喜歡。」（《Running Man》截圖）