《Running Man》劉在錫李光洙被罰坐海盜船　自認樣衰就可甩身？

韓國SBS綜藝節目《Running Man》早前邀請EXID的Hani、率智、SEVENTEEN的勝寛、珉奎、女演員金惠允和韓寶凜擔任嘉賓，當時節目組要求主持和嘉賓分成四組，挑戰登上韓國網站Naver的實時搜尋第一名，昨日（5/5）播出的《Running Man》公布韓寶凜佔據實時搜尋第一名49分鐘，助隊友梁世燦和金鐘國奪得冠軍，而其他主持則以「畫鬼腳」形式決定接受懲罰人選，最終，以手風差見稱的劉在錫和李光洙不幸當選，而懲罰過程可謂笑料百出！

韓寶凜佔據實時搜尋第一名49分鐘，助隊友梁世燦和金鐘國奪得冠軍。（影片截圖）

海盜船其中一條奇怪規定是「長得醜就不能坐海盜船」，雖然令人百思不得其解，但的確非常搞笑。（影片截圖）

劉在錫和李光洙要挑戰坐海盜船，鑑於兩人都畏高，必然非常害怕坐海盜船。不過池錫辰突然發現海盜船有一條奇怪規定：長得醜就不能坐海盜船，池錫辰等人因此慫恿劉在錫和李光洙承認自己長得醜，逃避海盜船懲罰，但李光洙隨即表示：「怎可以只有在錫哥能生存啊！」暗指劉在錫其貌不揚，而Haha又笑指劉在錫比《Running Man》的忙內梁世燦還要醜，劉在錫不甘受此屈辱，決定鼓起勇氣與李光洙一同接受懲罰。

雖然劉在錫和李光洙坐海盜船時，其痛苦表情留下一個又一個黑歷史，不過兩人的勇氣獲《Running Man》主持和觀眾相當佩服。

劉在錫和李光洙不但未能成功奪冠，更不幸中招接受懲罰。（影片截圖）

劉在錫和李光洙不肯承認自己長得醜，於是鼓起勇氣接受懲罰。（影片截圖）

究竟劉在錫同李光洙坐海盜船個表情有幾搞笑？我哋嚟逐格睇！