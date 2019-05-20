【張紫妍案】欠證據確認性服務名單　韓國法務部宣布結束調查

韓國女星張紫妍2009年自殺身亡，當時她留下遺書，自爆被迫向31名大企業、金融機構高層人士、演藝公司負責人及新聞高級主管人士提供過百次性服務，甚至多次遭性侵，而張紫妍生前好友兼案件唯一證人尹智旿今年初出書，大爆張紫妍案黑幕重重，加上超過60萬名韓國網民聯署，要求重審張紫妍案，韓國總統文在寅下令徹查張紫妍案。可惜，法務部屬下的檢察歷史委員會今日（20/5）發表終審結果，表明張紫妍案無法重新調查。

張紫妍2009年自殺身亡，她生前撰寫遺書，自爆被迫提供過百次性服務，震驚韓國社會。（視覺中國）

檢察歷史委員會去年4月2日起展開長達13個多月調查，傳召80多名相關人士，就張紫妍是否被逼性招待、遭《朝鮮日報》社長方正五（音譯）性侵、《朝鮮日報》對調查施壓、是否存在「張紫妍名單」等12個論點作調查和討論。

委員會稱張紫妍曾為方正五（右下角）陪酒，但未能證實有否陪睡，以及被對方落藥性侵。（《PD手冊》截圖）

委員會一致認為，張紫妍經紀公司代表金鐘勝（音譯）確曾在法庭上作偽證，自稱「未對張紫妍等藝人施暴」，亦確認張紫妍曾為方正五陪酒，不過委員會強調，未能確定張紫妍是主動還是被迫陪酒，而文件上有提及張紫妍陪睡的內容，但不能證實張紫妍有否陪睡，以及是否由方正五提出陪睡。委員會亦確定《朝鮮日報》曾就張紫妍案向警方施壓，但未能確認《朝鮮日報》有否試圖或成功刪除方正五和張紫妍的通話紀錄。

檢察歷史委員會指出，確實存在「張紫妍名單」，但未能確定內容是否屬實。（《花樣男子》劇照）

尹智旿曾稱張紫妍遭落藥性侵，但委員會認為她的陳述是基於模糊的推測，其證供是否真實仍存在爭議。（JTBC截圖）

與此同時，雖然外界有傳張紫妍指控方正五、前朝鮮日報記者趙熙千、《我人生的黃金期》等韓劇導演鄭世浩、Hite真露會長朴文德等人提供性服務，委員會亦明言確有張紫妍提供性服務名單，惟未能證實該名單的真實性。此外，雖然尹智旿稱張紫妍遭落藥性侵，但委員會認為她的陳述是基於模糊的推測，其證供是否真實仍存在爭議。委員會因此決定，在沒有確鑿證據的情況下，張紫妍案難以重新調查。