【張紫妍案】死前5日絕望錄音公開：與社長對抗只是以卵擊石

韓國已故女星張紫妍於2009年，因被公司強迫提供上百次性招待，而含冤自殺。10年後，張紫妍事件再一次引起社會大眾關注，有唯一目撃證人尹智旿出面做證外，不同的證據亦逐漸公開。昨天（27日）韓國SBS節目《想知道真相》公開張紫妍自殺前5日，與公司相關人員的對話錄音，她絕望的語氣令人心痛。

上月韓國傳媒Dispatch公開張紫妍死前一星期，與前經理人劉長浩見面，手持文件現身升降機的CCTV片段，當時仍面帶笑容沒有異樣。昨晚韓國節目《想知道真相》公開一則，據聞由張紫妍友人提供的錄音，包含了張紫妍自殺前5日向公司同事透露，自己不安和絕望的心情。錄音中的張紫妍講到，自己誠實按照公司的指示做事，但卻與公司高層發生矛盾，又沒有能夠解決的辦法。她多次強調：「我是孤兒而且身無分文，與社長對抗只是以卵擊石。」可想而知當時張紫妍的徬徨無助。

《想知道真相》公開張紫妍死前錄音，其絕望的語氣令人心痛。（網上圖片）

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其中張紫妍說到一句：「現在連精神病藥也解決不到，要殺就殺死我吧，我已沒有留戀。」令人格外心痛。張紫妍在錄音中提及一位，人脈廣擁有強大能力的人，就連社長也不敢反抗。似乎與公司發生巨大矛盾後，CEO四圍造謠，指張紫妍與有年紀的男人有染，於是收到那位幕後大人物的電話恐嚇有人要殺死自己。沒有背景，亦沒有財力，當時只是一名新人演員的張紫妍就在壓迫和恐懼下走上絕路。

2009年當時出道短短3年，只有29歲的張紫妍就含冤走上絕路。（網上圖片）

張紫妍生前最後5天錄音全文：

「我沒有做過對不起公司的事，公司要我做的事，我也忠誠地完成。我就只是安靜的，也沒有輕舉妄動，我甚麼背景都沒有，現在甚麼也沒有。（姐姐你不是要想辦法解決嗎？）我有甚麼能力解決？現在連吃藥也解決不了，連精神病藥也不行，要殺就殺死我吧，我已沒有甚麼可留戀。ＯＯ，有你不知道的事情。代表已開始對我做一些噁心的事，金社長捏造了驚人的謠言，對方是人脈廣又強大的人，在他面前金社長也不敢出聲。我已打電話給ＯＯ，與他大鬧一場，說我與上年紀的人約會，還發生了這樣的關係？想怎樣說就怎樣說，我已收到那邊的聯絡，說要殺了我。我是孤兒而且身無分文，我很無助，與社長對抗只是以卵擊石。社長已毀掉了我，我也不會再反抗他的蠻橫，我本來也無能為力。」

另一段錄音全文：

「我做了甚麼？室長向我提出（違約金）300萬的事情，之後還印了一份清單，說要再交出700萬。於是我姐姐就問，作為一個監護人，除了這個以外還做了甚麼？我沒有錢起訴，也沒有償還的金錢……」

張紫妍案經過10年，幾乎所有涉案人士仍未得到應有的懲罰。（網上圖片）