【張紫妍案】作家控告尹智旿　指利用唯一證人身份出書發死人財

非常轟動的張紫妍案，同門尹智旿拼命為師姐申冤的行為，獲大眾稱讚非常勇敢。以一人的力量，抗衡或有黑勢力背景撐腰的高官及高層人士，不少市民都非常擔心尹智旿會遇上危險，而她亦已講明不會做出傷害自己行為，防止有「被自殺」的情況出現。

不過尹智旿努力為師姐發聲同時，今天（23日）韓國作家金秀敏就向警方提告指，尹智旿就張紫妍事件捏造事實，有損害他人名譽外，亦有發死人財之嫌。尹智旿曾就師姐一案發行《第十三次證言》一書，而金秀敏就是有份發行著作的作家之一。金秀敏講到，尹智旿近日打着替張紫妍申冤的旗號出版著作、舉行大小演講又進行募集捐款等，表示上就如大眾所見伸張正義，但實際是疑似當張紫妍是搖錢樹，搏取市民的同情心謀利。

韓國作家金秀敏就向警方提告指，尹智旿就張紫妍事件捏造事實。（網上圖片）

尹智旿早前在個人IG上傳與演員鄭雨盛的對話，表示感謝對方的支持。（網上截圖）

金秀敏向警方提供與尹智旿的聊天室對話，指當初準備出版《第十三次證言》時，尹智旿與張紫妍並沒有甚麼交情，目撃張紫妍受到性騷擾的陳述也有虛假成份。金作家更提出，尹智旿除了目擊過張紫妍被趙某性騷擾外，就沒有親眼目擊其他事件。其中一段金秀敏公開的對話中可見，尹智旿曾講過：「我和張紫妍沒有親密的關係，合約結束後亦沒有聯絡過」，證明兩人並不是至親。見到尹智旿一次又一次主張自己是唯一證人，金秀敏才在忍無可忍的情況下，向警方舉報事件。

尹智旿作為張紫妍案唯一證人，現時並被爆只當對方是搖錢樹。（網上圖片）