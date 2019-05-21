【林盧去追星】赴首爾拍攝與朴志訓同機　林建明勁興奮全程直擊

ViuTV新節目《林盧去追星》昨晚（20/5）首播，「矇豬眼」盧海鵬和「大白鯊」林建明選擇在ViuTV重聚，聯同《全民造星》出身的「阿神」曾贊學一同遊韓國追星，繼而到上海探望老朋友。沒想到節目播出第一集，《林盧去追星就成功野生捕獲韓國人氣偶像！

大姐明同鵬哥重聚，當然要搞下gag啦！（《林盧去追星》截圖）

《林盧去追星》節目組出發前往韓國，碰巧與男團Wanna One出身，剛完成香港粉絲見面會的朴志訓同機，上機前，戴着口罩的朴志訓被大批MAY（朴志訓粉絲）包圍，而大姐明偶遇韓星，表現得非常興奮，不止興奮得舉起勝利手勢，又偷拍朴志訓上機的片段，朴志訓落機時，大姐明更緊緊尾隨朴志訓。《林盧去追星》旁白強調與朴志訓同機完全是意料之外，絕非故意安排與朴志訓同機。

《林盧去追星》節目組出發當日，與Wanna One出身的朴志訓同機。（《林盧去追星》截圖）

朴志訓早前來港舉行粉絲見面會。（資料圖片）

《林盧去追星》與朴志訓同機全直擊

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雖然大姐明親眼目睹韓星，當場心花怒放，但原來大姐明並不認識朴志訓：「其實我對佢唔認識，我諗佢有佢嘅氣派，好多fans追住佢，都好靚仔呀！」不過鵬哥對大姐明追星嗤之以鼻：「呢啲叫盲目追星，點會靚仔呢？嗰條友（朴志訓）直頭戴住面罩，戴曬黑眼鏡，仲好似曾志偉咁高，點會靚仔呢？」大姐明聞言反駁：「你咁講即係曾志偉咁高就唔靚仔呀？」鵬哥隨即爆粗回應：「我唔係話曾志偉咁高唔靚仔，只係覺得佢唔ｘ標青。」鵬哥向來以心直口快見稱，所以似乎沒有擔心一番言論會激起MAY和Wannable的怒火。

大姐明雖然唔認識朴志訓，但都好興奮咁追住呢位偶像。（《林盧去追星》截圖）

不過鵬哥就唔多滿意呢位偶像喎！（《林盧去追星》截圖）

大姐明同鵬哥點評價朴志訓呢？

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《林盧去追星》除了到訪首爾多個著名景點，包括南怡島、小法國村、弘大等地，又會和女團S.I.S見面，追訪大姐明的偶像池昌旭，《林盧去追星》節目組更巧遇女團IZ*ONE成員安兪真（又譯：安宥真），相信熱愛韓劇的大姐明一定非常滿足！

IZ*ONE成員安兪真向《林盧去追星》節目組揮手，各位WIZ*ONE（IZ*ONE粉絲）很想要吧！（《林盧去追星》截圖）

節目組仲去追訪大姐明偶像池昌旭。（《林盧去追星》截圖）

大姐明同鵬哥重演多部經典韓劇，你又認唔認得出呢套係咩韓劇？（《林盧去追星》截圖）

朴志訓是誰？

1999年出生的朴志訓是童星出身，年幼時曾參演韓劇《朱蒙》、《王和我》、《一枝梅》等，2017年以Maroo企劃練習生身份參加Mnet選秀真人騷《Produce 101》Season 2，因在節目主題曲《我呀我》MV結尾眨眼而吸引大批粉絲，他創造的流行語「在我心中收藏」以及「收藏」手勢更瘋魔韓國，成為當年最流行的金句和動作。朴志訓最終在《Produce 101》Season 2勇奪第二名，以限定男團Wanna One身份活動一年半。

完成Wanna One使命後，朴志訓今年3月26日推出首張個人迷你專輯《O'CLOCK》，正式以個人歌手身份出道。

朴志訓在《Produce 101》Season 2主題曲《我呀我》MV結尾眨眼，因而人氣急升（《Produce 101》截圖）

朴志訓創造的流行語「在我心中收藏」以及「收藏」手勢瘋魔韓國，成為當年最流行的金句和動作。（《Produce 101》截圖）