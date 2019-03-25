【朴志訓專訪】Wanna One後出發感孤單　不怕愛犬MAX人氣高搶風頭

韓國限定男團Wanna One出身的朴志訓，日前來到香港舉行首個粉絲見面會《PARK JIHOON 2019 ASIA FAN MEETING IN HONG KONG “FIRST EDITION”》，第一次以個人身份來香港見MAY（朴志訓粉絲）。趕急的行程中，朴志訓特別抽時間接受傳媒訪問，分享不少關於自己的小事。

Wanna One合約結束後，11位成員返回各自的崗位重新出發，朴志訓則率先以個人歌手身份出道。被問到組合和個人活動，兩者最大的差異，朴志訓坦言因感受到成員的空缺而覺得孤單，但這亦成為他的動力，令他變得更有責任感去努力。解散後首次來到香港，朴志訓就話：「希望大家會喜歡我努力準備的舞台，為我應援，我亦會非常享受這次演出。」

男子漢和可愛形象中，朴志訓認為前者較符合他現實中性格。（劉智源攝）

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朴志訓的首張個人專輯《O'CLOCK》將於明天發行，被問到專輯會以甚麼風格作主題，他說回答：「就是次專輯的風格做了很多討論，由於是秘密，因此不能透露。雖然十分可惜，我也很想率先透露…」希望粉絲期待明天公開的內容。除了歌唱方面，童星出身的朴志訓亦有傳將接拍韓劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》。對於傳聞，他表示的確正在準備拍劇的工作，短時間內或能見到他演技上的挑戰。至於被問到想挑戰的角色，朴志訓表示不論與自己適合和粉絲喜歡的角色，他都全部想挑戰，表現出強烈的決心。

這次新曲MV特別去到布拉格取景，朴志訓就講到當中發生了很多趣事，以及不能忘記的回憶。（劉智源攝）

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另外朴志訓飼養的小狗MAX，於粉絲間亦有着高的人氣，他甚至曾帶同小狗一同參與粉絲見面會和進行拍攝。被問到會否擔心被MAX搶去風頭，朴志訓竟回答：「MAX人氣高不是很好嗎？」更稱自己也經常被MAX的可愛迷倒。提到愛犬，朴志訓立即露出爸爸般的微笑，又興奮的連說：「MAX人氣高不是很好嗎？MAX真的非常可愛，甚至比我還可愛，我也很想快點與MAX見面，可是比起MAX，現在更想希望能夠快點和大家見面。」朴志訓果然非常識哄粉絲，當然不會因MAX忘記粉絲，一句「可是現在更想快點見到香港MAY」，香港粉絲可能已經冧到暈！

朴志訓的愛犬MAX與主人同樣可愛，難怪深得粉絲的喜愛。（網上圖片）

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朴志訓曾在Wanna One演唱會上驚喜公開腹肌，想必粉絲現時仍十分難忘。他分享繁忙的日程中，靠着蛋白質餐單和有氧運動操肌。朴志訓講到最緊要堅持持續做運動，表示演唱會前非常努力地堅持了一個半月。粉絲當然最期待朴志訓何時再公開腹肌，表現害羞的他就話：「如果大家期待的話，會努力『製造』一下！」未知是次回歸會否有機會與朴志訓的名品腹肌見面呢？

朴志訓講到希望未來能挑戰拍攝咖啡和運動服廣告，粉絲亦將有機會見到偶像多樣的活動。（劉智源攝）