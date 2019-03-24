【朴志訓香港見面會】粉絲準備Wanna One回顧影片　台上感動灑淚

韓國限定男團Wanna One出身的朴志訓，昨天（23日）在香港舉行首個粉絲見面會《PARK JIHOON 2019 Asia Fan Meeting in Hong Kong 'FIRST EDITION' 》。首次單獨來港見MAY（朴志訓粉絲）的他，帶來精彩表演外，亦分享了不少屬於自己的故事，與現場粉絲渡過了難忘的晚上。

唱跳實力兼備的朴志訓，昨晚帶來Wanna One《I Wanna Have》、《Hide And Seek》以及與李大輝共同製作的《Young 20》等舞台，比起組合活動，更能讓粉絲更集中在他的個人魅力上。講到粉絲見面會當然少不了與台下粉絲，大派福利的時間。朴志訓除了與幸運粉絲，通過紙杯電話連線傳情外，又即場製作愛心果汁，冧死女粉絲。為了能夠送出禮物，他更挑戰夾公仔和踢毽。雖然踢足五分鐘都仍然失敗，但幸好一直堅持的朴志訓，最終完成任務向粉絲送上特別從韓國帶來的毛公仔。

朴志訓係台上進行連線對話，令台下女粉絲緊張到說不出話。

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朴志訓全晚落力演出又粉絲福利多多，香港粉絲當然有準備驚喜應援回饋偶像。看完粉絲精心準備的影片後，朴志訓不禁在台上感動落淚。他講到：「想不到大家會準備這些，多謝大家一直愛我和相信我。我經常想自己能夠如何報答大家，但好像甚麼也做不到，總覺得自己仍十分不足，所以我每次都會翻睇以前既東西，希望能夠從頭再做好。」他亦感謝有MAY才有自己的存在。

朴志訓親手製作果汁時試味兩次，間接與粉絲親密接觸！

去到見面會尾聲，朴志訓分享昨晚的感想。他講到：「見到大家真的非常幸福，我何時都一樣愛大家。」醒目的朴志訓更為26日即將發行的首張專輯做宣傳，希望粉絲多多支持。他又向粉絲承諾一定會經常來香港，與大家一同做「在我心中儲存」的流行語。最後朴志訓再次換上衣服，帶來SHINee泰民《Press Your Number》的表演，大曬粗壯的手臂，以反轉魅力完結見面會。

最後朴志訓變身輕熟男，穿背心大曬肌肉。