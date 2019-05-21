【PTU機動部隊】甄志強盧慶輝同場鬥戲 　72歲高雄演黑幫盡顯霸氣

於黃Viu煲劇平台播放的網劇《PTU機動部隊》，自播出後點擊率高企，不少網民大讚劇情緊湊、槍戰場面逼真，劇中每位「配角」都是熟口熟面的重量級好戲之人。當中更有90年代亞視、無綫當家小生的甄志強與盧慶輝，加上再加上久未露面的甘草演員高雄，絕對是港人的集體回憶。而今次甄志強與盧慶輝跟別在戲中飾演炸彈專家及警司，兩大小生首度交鋒，最終甄志強更走上成之魔路，成為放炸彈狂徒。

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甄志強刻意化老妝 參考任達華演綁匪



甄志強在劇中飾演蔡卓妍（阿Sa）的叔叔，兩人不乏親情戲，為了符合造型，甄志強還刻意化上老妝，他說：「最難忘係引爆炸彈自殺前一幕，成場都係內心戲，同阿Sa剖白自己做嘅一切同因由。由於好耐冇拍呢啲內心戲，事前我需要時間培養感情。」

他續指為演繹今次角色，事前還參考了任達華扮演綁匪的電影：「以往喺亞視都演過奸角同忠角，訓練有素，而今次我嘅角色城府很深，同過往任達華演綁匪嘅角色有喺相似。」

甄志強又多謝台前幕後今次對他十分照顧，雖然跟阿Sa首度合作，但仍默契十足。至於近年主攻內地巿場的高雄，雖然年屆72歲，但演繹元老級黑幫依然魅力非凡，一頭白髮、白眉，盡顯霸氣，跟方中信飾演的「老差骨」對撼，氣勢毫不輸蝕。