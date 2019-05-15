【PTU機動部隊】林雪坦言仍恨攞獎　「邊個唔想證明吓自己？」

由林峯、蔡卓妍、方中信主演的網劇《PTU機動部隊》，雲集一眾好戲之人，當中老戲骨林雪曾憑著電影《PTU》奪得第九屆香港電影金紫荊獎最佳男配角。對於今次闊別十年再度接拍有關PTU題材的戲劇，林雪直言對PTU有著一份情意結，又坦言至今仍然恨攞獎，更率先劇透《PTU機動部隊》的動人情節。

林雪於劇中飾演重案組警員。（劇照）

早前林雪在記招上指劇中角色懶惰，似足自己，不過在訪問期間，又為自己大平反，更解釋「懶的哲學」。他笑言雖然今次的角色和演員不同，劇本跟電影都有分別，但自己很熱愛今次的角色，皆因跟本人很相似：「我平時做人有少少懶，但我有擔當，我為咗懶，會諗好多我應該做嘅嘢同好嘅嘢。其實我懶，並唔係懶做嘢，我係懶做無謂嘢，我用晒我嘅時間做有用嘅嘢，所以你哋錯喇，你哋睇錯咗我喇！」

《PTU機動部隊》星光雲集，除了有林峯、蔡卓妍（阿Sa）、方中信主演，劇中演員陣容強勁，仲有譚耀文、林雪、張繼聰、温碧霞、苑瓊丹、石修等實力派演員。

提到十年前憑電影《PTU》奪得首個演藝生涯獎項，亦是自己第一套主演的電影，到現時拍攝有關PTU題材的劇集，還停留在奪獎的興奮感覺。其實林雪好戲人人都知，不過他坦言仍恨攞獎，如果今次能夠憑《PTU機動部隊》奪得人生首個網劇獎項，肯定相當滿足，笑言：「其實邊個演員唔想證明吓自己？獎項就係最好嘅證明，其實我平時話唔恨領獎，我講嘅都唔係心裡面嘅說話，因為我係演員嚟，你哋應該明嘅！」

林雪在劇中都擔起不少搞笑場面。（劇照）

另外，林雪在劇中飾演的重案組警員跟方中信最多對手戲，更搶先劇透最感人的一場戲：「最鍾意就係我被賊人『搞掂咗』嗰場戲，因為我用簡短嘅幾句對白，總結咗我戲入面嘅人生。正如我啱啱所講，我唔會用時間做無謂嘢，遇到真係要為大眾服務、甚至獻出生命嘅時候，我係一如既往咁樣走到最前面，所以我覺得嗰場戲完結得好好！」