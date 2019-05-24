【婚內情】曾隱瞞鄧萃雯與陳錦鴻交往　廖碧兒才是真正第三者？

電影《那些年，我們一起追的女孩》的一句著名台詞引起不少人共鳴：「每個人心裡面都有一個沈佳宜」，即是各位心中有一個念念不忘的人。ViuTV電視劇《婚內情》中，陳錦鴻（飾演孫逸）的「沈佳宜」，必然是姨仔廖碧兒（飾演馬淑媛）。陳錦鴻與廖碧兒年少時秘密交往，雖然被鄧萃雯（飾演馬淑湘）發現和拆散，但兩人多年來一直暗中見面，廖碧兒甚至可以算是真正左右這段婚姻的第三者。

《婚內情》最近提到廖碧兒不止是鄧萃雯的妹妹，更曾與陳錦鴻有一段情。（《婚內情》劇照）

被迫分手關係現隔閡

廖碧兒年少時閱讀陳錦鴻的愛情小說，開始感受到愛情的美好，雖然當時陳錦鴻已是胞姊鄧萃雯的男友，廖碧兒特意和對方保持距離，但廖碧兒和陳錦鴻志趣相投，情難自控，最終仍墮入愛河，背着鄧萃雯拍拖。廖碧兒得悉陳錦鴻愛吃蛋撻，於是到傳統冰室學藝，為求炮製美味蛋撻討男方歡心。這段浪漫時光令廖碧兒畢生難忘。

陳錦鴻與廖碧兒年少時志趣相投，因而背着鄧萃雯拍拖。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯發現戀情後，立刻給一筆資金予廖碧兒，着對方到外地生活（《婚內情》劇照）

只是，鄧萃雯發現妹妹和男友暗交，於是提供廖碧兒一筆資金，供妹妹到外國落地生根，兩姊妹關係因而開始疏離。至於陳錦鴻雖然與鄧萃雯共偕連理，一同走過20年婚姻，但兩夫婦感情轉淡，廖碧兒的介入和離去必然是其中一個原因。

鄧萃雯與廖碧兒曾因感情失義，直至最近才重修舊好（《婚內情》劇照）

打開心靡 廖碧兒更像Soul Mate

多年後，廖碧兒回歸香港，不止有穩定交往的男朋友，亦已成為麵包店的老闆娘。不過，廖碧兒的麵包店長期售賣陳錦鴻最愛的蛋撻和黑牛，而陳錦鴻也時常成為麵包店開門後第一位客人。雖然兩人不再是情侶關係，但在對方心中仍有一定位置。更重要的是，每當陳錦鴻有煩惱時，就會找廖碧兒傾訴，但他面對強勢的鄧萃雯，總會埋藏自己的真心真意，不願向妻子說出心底話。因此廖碧兒比鄧萃雯更像陳錦鴻的靈魂伴侶，而鄧萃雯和陳錦鴻的關係亦因缺乏交流，加上女尊男卑等因素而漸行漸遠。

陳錦鴻多年來暗中與廖碧兒見面（《婚內情》劇照）

值得留意的是，陳錦鴻和廖碧兒仍有保持聯絡，但鄧萃雯卻全不知情，而鄧萃雯相約兩人飯聚，又大談三人之間的陳年舊史，陳錦鴻和廖碧兒卻相當避忌。究竟三人此後的關係會產生甚麼變化呢？而談善言和林德信（飾演林若德）又會如何影響這段婚姻？之後的《婚內情》自有分曉。

陳錦鴻與廖碧兒會否舊情復熾？（《婚內情》劇照）

林德信又會在這段婚姻扮演甚麼角色？（《婚內情》劇照）

《婚內情》劇照