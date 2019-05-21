丁海寅棄國民男友做單身爸爸　拍《春夜》力追韓志旼狂NG

MBC韓劇《春夜》（봄밤）將於明天（22日）開播，劇集由丁海寅和韓志旼擔任男女主角，開拍消息一傳開就備受期待。由於丁海寅去年在《經常請吃飯的漂亮姐姐》與孫藝真大玩「姐弟戀」，被封為國民男友。可是這次他竟飾演一位力追韓志旼的單親爸爸，更自爆拍攝時瘋狂NG。

《春夜》是一部講述單親爸爸的丁海寅，遇上已名花有主的韓志旼，但仍不顧一切追求她的故事，當中包括二位30代男女在愛情路上，鼓起勇氣尋求真正愛情的過程。在新劇發布會上，丁海寅大爆自己是NG王，非常羨慕經驗豐富的韓志旼能做到零NG。為了讓丁海寅更完美演繹藥劑師一角，劇組特別請來一位專業藥劑師，教他如何執藥及配藥，幸好學習力高的丁海寅很快便投入角色。

《春夜》昨天（20日）舉行記者會，男女主角擺心心合照。（Netflix提供）

現實中，丁海寅和韓志旼的年輕相差5年，被問到有否感受到年齡差，韓志旼表示完全沒有，更大讚對方很紳士且有領導者風範。丁海寅也大讚韓志旼非常容易相處，加上劇組上下都相處融洽，所以沒有以前輩及姐姐稱呼她，並希望之後能一直保持好關係。《春夜》明晚除了在韓國開播外，更會在Netflix零時差同步播出，如果香港劇迷想緊貼直播的話，記得逢星期三、四留意Netflix的更新。

香港劇迷能夠在Netflix收看，緊貼韓國直播！（《春夜》劇照）