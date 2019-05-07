霸道總裁愛上秘書已經OUT？《初次見面我愛你》重演經典韓劇橋段

近期韓劇《她的私生活》氣勢強勁，除了成為收視冠軍外，亦引起多國劇迷追捧。多套韓劇之後亦即將接力登場，除了萬眾期待的《Voice 聲名線 3》外，由金英光、秦基周、金栽經等新生代演員主演的《初次見面我愛你》亦剛剛在韓國開播，香港觀眾如想收看就要捕實「黃Viu煲劇平台」了！

《初次見面我愛你》再度上演韓劇最愛的霸道總裁愛上俏秘書橋段，你以為這個橋段已經拍到爛，已經OUT了嗎？其實此類型的電視劇幾乎百發百中，再加上金英光（187cm）和秦基周（170cm）帶來的長腿效應，光是靚人靚衫，已經贏了一大截！

金英光近日以《再見我的初戀》奪得第55屆百想藝術大賞電影部門最佳男子新人賞，演技備受肯定。

浪漫喜劇《初次見面我愛你》講述患上臉盲症的冷血老闆都民益（金英光飾），遇上使命必達的熱血女漢子秘書鄭佳希（秦基周飾），發生一連串的你追我逐的誤會後，開始正確看待他人的自我探尋故事。媒體機構部長都敏益是一個天資聰穎，但是沒有秘書就寸步難行的老闆，動不動就會使喚秘書鄭佳希，是追求完美主義、冷血又挑惕的表表者。然而，原本記憶力驚人的都敏益，在一次意外後患有臉盲症，唯一能夠認出的，就只有萬年如一日大媽打扮的鄭佳希。

初次見面究竟會發生什麼事呢？

早年韓劇沿用三大方程式：先車禍、後失憶、再癌症，誓要觀眾眼淚流滿一地；近年編劇多以聞所未聞的病症加入人設，例如《愛上變身情人》男主角患有臉盲症、《不是機器人》中金敏奎對人類過敏等，《初次見面我愛你》正好結合高富帥戀上平凡女子和怪病人設，加上劇情浪漫搞笑，絕對是本季輕鬆劇目之選。

總裁與秘書的橋段，相信大家都不會看膩。

劇集經已於6日在韓國首播，香港觀眾可於每個星期一、二深夜，到「黃Viu煲劇平台」收看繁體中文字幕版本，免費緊貼最新進度。

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