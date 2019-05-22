連登絲打遇職場欺凌遭同事「單打」　林盛斌有奇招化解危機

做人難，做打工仔更難。最近，有人在「連登討論區」分享自己剛剛投身社會卻遇上職場欺凌的慘事，她指自己一直甚有禮貌，說話前後都有「唔該」、「多謝」，有一日經理突然捉她訓話，指她每天上班都會先打卡才換衫、去廁所，但其實所有同事都會準備妥當才打卡，她只好道歉認錯：「唔好意思經理，冇同事同我講過，我會注意。」豈料經理沒有放過她：「咁我而家咪同你講囉！明未？」她坦言最令她灰心的並非被經理責罵，而是同事們每天都眼見她這樣做，卻從來沒有打算當面指正並向經理「篤背脊」。

最慘絕人寰是事主打算請病假卻被同事、經理「單打」，直接令她入職兩星期後就決定辭工：

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不少網友同情事主遭遇，不但短訊、致電給她的前同事、經理，甚至印製街貼，打算為事主討回公道。（lihkg.com）

棋人香港創辦人兼潮店POPCORN老闆之一的林盛斌（Bob）接受《香港01》訪問時，便指自己如果是上述員工的老闆，首先會了解一班同事為何會這樣對待該位新同事：「會問當中係唔係有咩誤會，我會勸下經理用同理心去對待每一個同事，亦都會嘗試喺公餘時間去安排一啲聯誼活動，例如公司同事收工一齊去食飯唱K開心下，希望大家之間嘅關係會再Close啲。」

打工仔出身的Bob又建議當事人應該做任何決定前問一問心：「如果好努力做好本分，勤力工作，對人有禮，但係仍然得到唔公平嘅對待，我會問自己甘唔甘心喺一個咁樣嘅環境工作，做得唔開心，仲有冇前途？同時會留意出面有冇其他工作機會，我相信只要有能力，態度正確，一定會搵到一個適合自己發揮嘅地方！」