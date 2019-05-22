王源原創歌《姑娘》主人公竟是歐陽娜娜？　網友：女方看不上吧！

內地小鮮肉組合TFBOYS成員之一的王源昨日（21日）被曝光於室內食煙的照片，因而公開向大眾致歉，隨即有多個他的相關新聞密密登上熱搜榜。

有脫粉網友（脫粉意思是，之前是粉絲，現在已不再是擁躉）爆出，王源的原創歌曲《姑娘》是寫給歐陽娜娜的，作品主要講述自己想拍拖的心情，網友更列出多個證據，證明歌詞的內容與歐陽娜娜的生活相符合。

第一，在這首歌未公開發表之前，歌詞就曾經出現在歐陽娜娜的Vlog裡面，在她發現自己不小心分享之後，已經重新編輯上載短片，原有的歌詞部份沒有再出現；第二，歐陽娜娜的狗是一隻領養的小黃狗，歌詞中有「會給樓下的小黃買狗糧」；第三，歐陽娜娜每年都會給流浪的老人送衣服，而歌詞中包含了「她一定會特別善良，會給流浪的老人送衣裳」；第四，王源選擇了同歐陽娜娜同一所大學 —— Berklee College of Music。

網友還指出，原有的歌詞與現在有些不太一樣，當時的「她會不會想孩子一樣，用手遮擋刺目的陽光」被刪除了，稱王源左手撩歐陽娜娜，右手又跟楊超越勾搭上了。

18歲小鮮肉王源室內食煙惹眾怒 網友：作為偶像應注意自己的言行

點擊下圖睇網友指王源為歐陽娜娜寫歌證據：

網友列出四點澄清

不過，也有網友對事件列出幾點澄清，第一，Vlog中的歌詞是歐陽娜娜的同學Nina借王源的歌重新配即興伴奏，王源也曾講過創作歌曲之後，會把Demo給朋友聽；第二，歐陽娜娜之所以刪除原有Vlog，是因為提前洩露王源為發表的參賽歌曲不利於他參加節目《我是創作人》；第三，王源之所以認識歐陽娜娜同學Nina，因為後兩者是校友，王源今年9月即將入讀該校，可能直接或間接認識Nina也不出奇；第四，在未認識歐陽娜娜之前，王源在2017年錄製綜藝節目《青春旅社》時已經兩次公開表示想考Berklee College of Music。

點擊下圖睇網友澄清證據：

歌詞是否意有所指 網友見解不一

王源和歐陽娜娜因在2018年合作主持內地綜藝節目《王牌對王牌》第三季而相識，之後一齊出演劇集《大主宰》。令網友肯定的是，王源在《我是創作人》的舞台上公開《姑娘》這首歌之前，已經向歐陽娜娜以及她的閨蜜分享過內容。

網友們對此也意見不一，有人認為這就是無厘頭的猜測：「網友腦補能力一流」、「還有什麼？故事趕緊編！來看看誰的精彩」、「求放過王源，抽煙的事知錯了」，也有網友表示「歐陽娜娜看不上王源吧」等等。