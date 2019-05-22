松隆子14歲姪仔藤間齋獲日媒封「歌舞伎王子」　五觀俊朗網上爆紅

每次提到「花美男」這個用詞，相信大家都會想起韓系男子，例如宋仲基﹑朴寶劍等藝人，不過最近就有一位14歲日本美少年因擁有國寶級顏值在網上爆紅，更被網民喻為不吃人間煙火的佛系美男。

藤間齋被網民評為不吃人間煙火的佛系美男。（Twitter圖片）

這位美絕全日本的美少年名叫藤間齋，今年3月才剛剛踏入14歲，擁有俊朗的五觀、濃濃的眼眉、皮膚粉嫩，剛中帶柔的氣質瞬間吸引了大批粉絲。他出生於日本歌舞伎世家，其祖父藤間昭曉及父親藤間照薰都是知名的歌舞伎演員，而姑姐更是日本著名女星松隆子。他自小就以歌舞伎世家接班人的身份經常現身日本綜藝節目，4歲便跟隨父親及祖父進行公開表演，雖然年紀細細，但功架十足，亦被日本傳媒封為「歌舞伎界王子」。

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承襲父親染五郎名號 多才多藝更成時裝界新寵

藤間齋除了樣子俊朗還多才多藝，他自細就接受歌舞伎訓練，更會寫劇本、製作道具及鑽研舞台效果。在7歲的那年就已經舉辦過個人畫展，近年在雜誌上有定期專欄和上綜藝節目，更成為時裝界的新寵。另外，藤間齋於2016年對外宣布正式承襲父親的名號「市川染五郎」，成為「八代目市川染五郎」，並宣誓會繼續其歌舞伎事業：「我是八代目市川染五郎，由父親身上承襲了染五郎的名號，未來會更努力精進技藝，望各位多多鞭策。」

另外，歌舞伎是日本傳統文化之一，歷史可以追溯到1603年，在2009年正式被列入非物質文化遺產代表目錄，可想言知日本人有多重視歌舞伎這項文化。除了成為「八代目市川染五郎」，更承襲了祖父的名號「四代目松本金太郎」，有不少網民都大讚藤間齋文武雙全，但年紀細細就要承擔家族的名號一定承受很大的壓力，所以都紛紛留言表示會一直支持他走這條刻苦的路。