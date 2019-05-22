AB6IX今正式出道　李大輝：感謝Wanna One、MXM的演藝經歷

韓國演藝公司Brand New Music的新男團，由Wanna One出身的李大輝、朴佑鎮、MXM的林煐岷、金東賢，以及曾在YG娛樂、JYP娛樂及Woollim娛樂當練習生的田雄組成之AB6IX今日（22/5）正式出道。今日下午，AB6IX出席首爾奧林匹克大廳舉行的出道Showcase，表演出道專輯《B:COMPLETE》的主打歌《BREATHE》。

Brand New Music新男團AB6IX今日正式出道。（Viu《K1頭條》提供）

AB6IX在出道Showcase表演出道主打歌《BREATHE》。（Viu《K1頭條》提供）

AB6IX向當地傳媒坦言，無論粉絲還是5位成員，都對出道之日期待已久。AB6IX成員曾分別以Wanna One和MXM成員身份活動，李大輝認為這段經歷令AB6IX更具自信：「Wanna One和MXM像我們的分身一樣存在，因為有Wanna One和MXM，所以得到大家的鍾愛，也讓大眾熟悉我們，對AB6IX活動起了積極作用，讓我在舞台上不會緊張，（對於這段經驗）非常感謝。」

李大輝過往是Wanna One成員，他感謝過去一年半經歷，令他得到大家喜愛。（Viu《K1頭條》提供）

林煐岷是MXM成員，目前是AB6IX隊長。（Viu《K1頭條》提供）

AB6IX成員介紹