太妍、EXO等參與7月香港SBS拼盤演唱會　新人怪物AB6IX出道即訪港

《SBS SUPER CONCERT》去年首次衝出韓國，去到台北舉行後，今年的世界巡迴第二站終於輪到香港。官方宣布演唱會將於7月6日，假香港亞洲國際博覽館舉行，屆時少女時代太妍、EXO、WINNER、SEVENTEEN、MAMAMOO和新人怪物AB6IX將來到香港，為香港的K-Pop粉絲送上最精彩的表演。

《SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG》將於7月6日舉行，大會邀請到的6組歌手更是非常重量級，包括少女時代隊長太妍、天團EXO、在香港擁有強大粉絲群的WINNER、大型人氣組合SEVENTEEN、美聲女團MAMAMOO和新人怪物AB6IX，單聽陣容就非常吸引！其中EXO大哥Xiumin早前宣布將於本月7日入伍，加上1991年出生的Suho也必須在今年6月前到軍隊報到，可惜地未能以完整體來港演出。

《SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG》門票將於本月29日開始優先預購，公開發售日期有待公布。

《SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG》出演名單：

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隨着EXO成員陸續入伍，相信短時間內都難以欣賞到完整體的表演。（網上圖片）

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而演出名單中，相信新人怪物AB6IX也是粉絲關注的焦點之一。組合由Wanna One朴佑鎭、李大輝、MXM林煐岷、金東賢和新成員全雄組成，因此仍未正式出道就已備受關注。AB6IX將於本月22日舉行出道Showcase，根據昨天（2日）門票公開發售時的搶飛情況，已又一次證明了其高人氣。出道前就公布訪港消息，相信香港粉絲亦相當驚喜，期待這隊實力新人的高水準演出。

AB6IX未出道就宣布來港，果然是強勢的新人怪物！（網上圖片）