【我的真朋友】夥兩大內地實力男神　網友大讚Angelababy演技進步

由楊穎（Angelababy）、鄧倫和朱一龍主演的內地劇集《我的真朋友》正在熱播，劇情從人人關心的房屋問題切入，講述很多家庭在買房、賣房過程中的故事，每個家庭都有各自的難處，道出家家都有本難唸的經，當中更有不少感人戲份。

這套劇集聚集了國內頂級的流量明星，除了Angelababy，劇集開拍前，男主角鄧倫主演的《香蜜沉沉燼如霜》成為最受歡迎的仙俠劇，收視口碑雙贏；在拍攝期間，男二號的朱一龍也因網劇《鎮魂》爆紅；同時，在之前播出的《都挺好》劇集中，倪大紅飾演的「蘇大強」一直是網絡熱話，他亦因此成為新的流量，於該劇飾演Angelababy的爸爸，一套劇中能聚集多位有話題的演員，就如今的電視劇陣容來講，實屬難得。

《我的真朋友》可謂是頂級流量劇，不少網友大讚演員顏值高。（微博@電視劇我的真朋友）

除了有頂級流量坐陣，三位主角的顏值也相當高，Angelababy的美貌大家早有領悟，鄧倫和朱一龍是不少網友心目中的男神，無論樣貌同演技都為人稱道，尤其是朱一龍，溫文儒雅，風度翩翩，帥氣又內斂，略帶憂鬱的氣質同梁朝偉有幾分相似。這樣的組合，令大家都有些擔心Angelababy的演技，紛紛感歎「王者帶青銅（指段位低）」。

鄧倫同朱一龍都是科班出身的演員，所出演的作品表現不俗，因此大家非常擔心Angelababy的演技會影響劇集。（微博@電視劇我的真朋友）

Angelababy在劇中飾演一位地產經紀程真真，暗戀朱一龍扮演的著名建築師井然，而同富二代邵芃橙（鄧倫飾）是歡喜冤家，展開一段三角戀。原本她的演技一直備受觀眾詬病，不過今次卻有不少網友改觀，大讚她演技有進步，譬如在雨中大鬧鄧倫，不再只是一味的瞪眼，同時表現出激情昂揚與憤怒，雖然算不上非常好，但也看得出她的努力；而最令人讚賞的，就是當Angelababy見到男神朱一龍時，那種仰慕的眼神以及微表情表達得不錯，很多朱一龍的粉絲都評論「baby犯花癡的樣子就是自己。」

Angelababy在雨中大鬧鄧倫的一段獲網友大讚，對比之前的演技進步不少。（ViuTV截圖）

目前令觀眾印象最深的，要數Angelababy見到男神時的表現，花癡的狀態十分真實。（ViuTV截圖）

今次Angelababy的角色比較貼近生活中的她，總是笑臉迎人，美麗可愛，青春活潑，不多不少都有些本色出演。不過成也對眼，敗也對眼，有網友仍然對她的演技不買賬，認為好多時候用力過猛，感覺是為了演戲而演戲，不夠自然，而且依然有不少瞪眼的地方，雙眼空洞無神。

Angelababy演戲一直被網友批鍾意瞪眼，導致角色少了些靈動的感覺。（ViuTV截圖）

雖然在演戲時Angelababy有時依然無法避免瞪眼，以及浮誇的表演方式，但總體來講進步了不少，很多觀眾都期待她演技爆發的一日！

在劇中考完試後，Angelababy與鄧倫一齊踩單車，表演得非常自然。（ViuTV截圖）