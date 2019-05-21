微博瘋傳「奚夢瑤照片倒過來看」　 與Angelababy撞樣達99%

內地名模奚夢瑤自從於上星期被何猷君高調求婚成功成為準少奶奶後，被傳疑似有喜的她日前遠赴法國出席第72屆康城影展時亦成為傳媒焦點。奚夢瑤行紅地氈時以一身白天鵝造型晚裝出席，氣場強勁盡顯名模風範。雖然人人都把焦點放在她尚未隆起的肚子上，卻有網民放錯重點，發現將她當日的照片180度倒轉後與Angelababy極相似，幾乎以假亂真！

奚夢瑤日前出席康城影展。（ 奚夢瑤IG：@mingxi11）

網民發現她當日竟然與Angelababy撞樣？（視覺中國）

奚夢瑤與Angelababy基本上風馬牛不相及，從來沒有人覺得二人似樣過，而且無論是五官、外形、風格等等都南轅北轍。奚夢瑤的眼睛沒有Angelababy大，面形亦比她闊，而且她面上的棱角較Angelababy明顯。所以如果有人說奚夢瑤很像Angelababy，都不禁會令人懷疑視力是否正常。不過，有網民在微博將證據羅列出來後，奚夢瑤的眼睛、鼻子、嘴唇，甚至眉毛和面形都頓時變得猶如Angelababy一樣，結果的確令人啞口無言，紛紛表示「在倒過來之前我一點也不信！」、「真的像」、「終於get到了」等等。

「奚夢瑤照片倒過來看」竟然登上微博熱搜。 （視覺中國）

Angelababy眼大大，鵝蛋形的面形令人羨慕。（Angelababy IG：@angelababyct）

據稱，這個現象叫「面孔倒置效應」（Face inversion effect），當人的面孔倒轉過來時，就變得難以辨認，不論這個人是誰、美還是醜，都難以判斷，所以這就能夠將兩個明顯不相似的人頓時「撞樣」。

請找出真正的Angelababy：