【周遊關西】周奕瑋推介美食天書　「幻之黃金蟹」竟然未算最美味

由周奕瑋（Jarvis）主持一連十集的《周遊關西》已經完滿結束，Jarvis在節目中繼續介紹「CP值極高」的隱世美食，，睇到一班觀眾流晒口水！正所謂「走過，路過，不要錯過！」，大家去大阪京都旅行前，不妨參考一下Jarvis嚴選的十五樣美食，體驗一下做日本旅遊達人的感覺！