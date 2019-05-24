【周遊關西】周奕瑋推介美食天書　「幻之黃金蟹」竟然未算最美味

由周奕瑋（Jarvis）主持一連十集的《周遊關西》已經完滿結束，Jarvis在節目中繼續介紹「CP值極高」的隱世美食，，睇到一班觀眾流晒口水！正所謂「走過，路過，不要錯過！」，大家去大阪京都旅行前，不妨參考一下Jarvis嚴選的十五樣美食，體驗一下做日本旅遊達人的感覺！
1. 1000分之1的「幻之黃金蟹」
店名：香住 北よし お初天神店
地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-10-19 第一河合ビル 2F
電話：+81 6-6311-7716
營業時間：17:00～24:00
「幻之黃金蟹」是松葉蟹與紅楚蟹的混血兒，睇Jarvis個樣就知有幾鮮甜啦！（受訪者提供）
2. 提鮮8倍的廣島蠔加牛肉
店名：牡蠣とお肉とクラフトビール 菜の雫
地址： 京都府京都市中京区堺町通三条下ル道祐町135-1 三条食彩ろぉじ堺町の道
電話： +81 75-285-1891
營業時間：12:00～14:00; 17:00～22:00
廣島蠔牛肉(2160円，約港幣$151)（受訪者提供）
3. 超狂25個不同部位雞刺身
店名：熊の焼鳥
地址：大阪府大阪市北区天神橋6-3-26 レンガ通り内
電話：+81 6-6353-6330
營業時間：16:00〜23:00 ※完全預約制
即叫即切的雞刺身！（6480円，約$68）（受訪者提供）
4. 地上最強鴨肝炸豬扒
店名： とんかつ マンジェ
地址： 大阪府八尾市陽光園2-3-22
電話：+81 72-996-0175
營業時間：11:00~14:00(限80位客人); 17:00~20:30(限70位客人)
定休日：星期一及二(遇假期照常營業)
※每日早上8:30店前開始留名排隊
全國炸豬排第一位！（受訪者提供）
5. 700 萬點擊京都超神級煮飯表演
店名：Kichi Kichi Omurice
地址： 京都府京都市中京区三条先斗町下ル材木町185-4
電話： +81 75-211-1484
營業時間：17:00〜21:00 (星期六、日及假期 12:00〜14:00; 17:00〜21:00)
※完全預約制
預約網址：http://kichi2.net/
食之前一定要預約！（受訪者提供）
6. 心齋橋附近的「極濃雞黑湯拉麵」
店名：ぼっこ志
地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋2-6-10
電話：+81 6-6213-8570
營業時間：11:30～14:30; 18:00～25:00(L.O24:45)
Jarvis介紹到雞白湯加上了烤焦的竹炭到湯底內，所以湯會看起來黑黑的！（受訪者提供）
7. Emoji菜單拉麵
店名：Gion Duck Noodles
地址：京都府京都市東山区祇園北側329
營業時間：12:00~15:00; 17:30~20:30
定休日：星期一及二
唔識日文都唔洗擔心！（受訪者提供）
8. 騰雲駕霧鯛白湯沾麵
店名：鯛白湯 Ramen ○de▽
地址：大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-6
電話：+81 6-6152-6370
營業時間：11:00～14:30; 18:00～22:30
熱呼呼的鯛白湯！（受訪者提供）
9. 999円痛風丼+痛風天丼
店名： 遊食遊膳 笹庵
地址： 大阪府豊中市服部南町1-3-9 コーポ服部南2F
電話：+81 6-6863-0558
營業時間：11:30～15:00(L.O.14:30); 17:00～23:00(L.O.22:00)
聽聞食完會生痛風！（受訪者提供）
10. 米料亭米專家炮製極品白飯
店名： 米料亭 八代目儀兵衛
地址： 京都府京都市東山区祇園町北側296
電話： +81 75-708-8173
營業時間：11:00～14:30; 18:00～21:00
Jarvis話呢啖飯令佢最難忘！（受訪者提供）
11. 米芝蓮龍蝦湯汁章魚燒
店名： Takoyaki 玉屋 本店
地址： 大阪府大阪市北区国分寺1-3-4
電話： +81 6-6358-0866
營業時間：11:30～24:00
入選米芝蓮食店Takoyaki 玉屋以章魚燒而聞名！（受訪者提供）
12. 明治時代平價箱壽司
店名：寿し寅
地址：大阪府大阪市浪速区桜川2-3-1
電話：+81 6-6561-4014
營業時間：10:00~20:00
定休日：星期日及假期
店創業至今已經114年，掌舵人一代接一代！（受訪者提供）
13. 重振百年祖業鰻魚店
店名：うなぎじん田
地址：大阪府大阪市北区池田町7-6
電話：+81 6-6882-5115
營業時間：賣店 9:00~17:00 餐廳 11:00~15:00; 17:00~22:00(L.O. 21:30)
定休日：星期日及假期
14. 平價食即劏大拖羅
店名：街の港 マグロ Park
地址：大阪府堺市北区中村町607-1 堺中央綜合卸売市場内
電話：+81 72-258-1002
營業時間：鮮魚市場 9:00〜19:00; 美食廣場 11:00〜21:00(L.O. 20:30)
超抵食！（受訪者提供）
15. 品嘗日本各地銘柄豚 必吃最矜貴TOKYO-X
店名：豚美 難波店
地址：大阪府大阪市中央区難波1-5-8
電話：+81 50-5868-2925
營業時間：17:00〜25:00(L.O.24:30) (星期日及假期 17:00〜24:00(L.O.23:00) )
點可能冇燒肉！（受訪者提供）