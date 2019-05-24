【周遊關西】周奕瑋推介美食天書　「幻之黃金蟹」竟然未算最美味

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由周奕瑋（Jarvis）主持一連十集的《周遊關西》已經完滿結束，Jarvis在節目中繼續介紹「CP值極高」的隱世美食，，睇到一班觀眾流晒口水！正所謂「走過，路過，不要錯過！」，大家去大阪京都旅行前，不妨參考一下Jarvis嚴選的十五樣美食，體驗一下做日本旅遊達人的感覺！

1.　1000分之1的「幻之黃金蟹」

店名：香住 北よし お初天神店

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-10-19 第一河合ビル 2F

電話：+81 6-6311-7716

營業時間：17:00～24:00

「幻之黃金蟹」是松葉蟹與紅楚蟹的混血兒，睇Jarvis個樣就知有幾鮮甜啦！（受訪者提供）

2.　提鮮8倍的廣島蠔加牛肉

店名：牡蠣とお肉とクラフトビール 菜の雫
地址： 京都府京都市中京区堺町通三条下ル道祐町135-1 三条食彩ろぉじ堺町の道
電話： +81 75-285-1891
營業時間：12:00～14:00; 17:00～22:00

廣島蠔牛肉(2160円，約港幣$151)（受訪者提供）

3.　超狂25個不同部位雞刺身

店名：熊の焼鳥

地址：大阪府大阪市北区天神橋6-3-26 レンガ通り内

電話：+81 6-6353-6330

營業時間：16:00〜23:00 ※完全預約制

即叫即切的雞刺身！（6480円，約$68）（受訪者提供）

+2

4.　地上最強鴨肝炸豬扒   

店名： とんかつ マンジェ     

地址： 大阪府八尾市陽光園2-3-22

電話：+81 72-996-0175      

營業時間：11:00~14:00(限80位客人); 17:00~20:30(限70位客人)

定休日：星期一及二(遇假期照常營業)

※每日早上8:30店前開始留名排隊   

全國炸豬排第一位！（受訪者提供）

5.　700 萬點擊京都超神級煮飯表演​

店名：Kichi Kichi Omurice
地址： 京都府京都市中京区三条先斗町下ル材木町185-4
電話： +81 75-211-1484
營業時間：17:00〜21:00 (星期六、日及假期 12:00〜14:00; 17:00〜21:00)
※完全預約制
預約網址：http://kichi2.net/

食之前一定要預約！（受訪者提供）

6.　心齋橋附近的「極濃雞黑湯拉麵」

店名：ぼっこ志

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋2-6-10   

電話：+81 6-6213-8570      

營業時間：11:30～14:30; 18:00～25:00(L.O24:45)  

Jarvis介紹到雞白湯加上了烤焦的竹炭到湯底內，所以湯會看起來黑黑的！（受訪者提供）

7.　Emoji菜單拉麵

店名：Gion Duck Noodles

地址：京都府京都市東山区祇園北側329        

營業時間：12:00~15:00; 17:30~20:30

定休日：星期一及二

唔識日文都唔洗擔心！（受訪者提供）

8.　騰雲駕霧鯛白湯沾麵

店名：鯛白湯 Ramen ○de▽  

地址：大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-6      

電話：+81 6-6152-6370      

營業時間：11:00～14:30; 18:00～22:30

熱呼呼的鯛白湯！（受訪者提供）

9.　999円痛風丼+痛風天丼      

店名：    遊食遊膳 笹庵    

地址：    大阪府豊中市服部南町1-3-9 コーポ服部南2F       

電話：+81 6-6863-0558

營業時間：11:30～15:00(L.O.14:30); 17:00～23:00(L.O.22:00)

聽聞食完會生痛風！（受訪者提供）

10.　米料亭米專家炮製極品白飯    

店名：    米料亭 八代目儀兵衛

地址：    京都府京都市東山区祇園町北側296

電話： +81 75-708-8173      

營業時間：11:00～14:30; 18:00～21:00

Jarvis話呢啖飯令佢最難忘！（受訪者提供）

11.　米芝蓮龍蝦湯汁章魚燒

店名：    Takoyaki 玉屋 本店     

地址：    大阪府大阪市北区国分寺1-3-4  

電話： +81 6-6358-0866

營業時間：11:30～24:00

入選米芝蓮食店Takoyaki 玉屋以章魚燒而聞名！（受訪者提供）

12.　明治時代平價箱壽司

店名：寿し寅

地址：大阪府大阪市浪速区桜川2-3-1  

電話：+81 6-6561-4014      

營業時間：10:00~20:00

定休日：星期日及假期       

店創業至今已經114年，掌舵人一代接一代！（受訪者提供）

13.　重振百年祖業鰻魚店

店名：うなぎじん田       

地址：大阪府大阪市北区池田町7-6     

電話：+81 6-6882-5115      

營業時間：賣店 9:00~17:00 餐廳 11:00~15:00; 17:00~22:00(L.O. 21:30)

定休日：星期日及假期

14.　平價食即劏大拖羅       

店名：街の港 マグロ Park    

地址：大阪府堺市北区中村町607-1　堺中央綜合卸売市場内

電話：+81 72-258-1002      

營業時間：鮮魚市場 9:00〜19:00; 美食廣場 11:00〜21:00(L.O. 20:30)

超抵食！（受訪者提供）

15.　品嘗日本各地銘柄豚 必吃最矜貴TOKYO-X

店名：豚美 難波店 

地址：大阪府大阪市中央区難波1-5-8  

電話：+81 50-5868-2925    

營業時間：17:00〜25:00(L.O.24:30) (星期日及假期 17:00〜24:00(L.O.23:00) )

點可能冇燒肉！（受訪者提供）

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